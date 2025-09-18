La increíble historia del hombre que se comió un avión entero: Podía digerir metal, fue premiado y también se devoró el trofeo

El artista francés, conocido como “Monsieur Mangetout”, alcanzó fama mundial por ingerir objetos insólitos como bicicletas, televisores y hasta una avioneta Cessna 150, hazaña que le valió un lugar en el libro Guinness. Le hacía mal el plátano y otras comidas blandas.

Michel Lotito, más conocido como “Monsieur Mangetout”, fue un artista francés que sorprendió al mundo por su inusual habilidad: comer objetos imposibles.

Nacido el 16 de junio de 1950 en Villard-Bonnot, Francia, desarrolló desde los 16 años un apetito fuera de lo común que lo llevó a ingerir materiales como metal, vidrio y caucho.

Lotito contaba con una condición digestiva poco frecuente: un revestimiento extraordinariamente grueso en el estómago y los intestinos, además de jugos gástricos especialmente potentes. Esto le permitió consumir piezas metálicas sin sufrir lesiones. Paradójicamente, alimentos blandos como los plátanos le causaban molestias cuando su estómago contenía metales.

Entre sus hazañas más comentadas destaca haber ingerido una Cessna 150, una avioneta que desmanteló y comió durante aproximadamente dos años, entre 1978 y 1980. También consumió bicicletas, carritos de supermercado, camas y televisores, siempre acompañado de aceite mineral y abundante agua para facilitar el proceso.

Se estima que, entre 1959 y 1997, Lotito llegó a comer cerca de nueve toneladas de metal. Su récord le valió un lugar en el libro Guinness, que incluso lo premió con una placa de bronce que él mismo terminó devorando.

Lotito falleció de causas naturales el 17 de abril de 2006, a los 55 años, en Grenoble, Francia.