La vez que Michael Jackson quiso comprar Marvel para convertirse en Spider-Man

En los años 90, el “Rey del Pop” exploró la compra de Marvel Entertainment con la idea de llevar a Spider-Man al cine y protagonizarlo él mismo, pero las negociaciones nunca prosperaron.

A finales de los años 90, Michael Jackson estuvo cerca de dar un salto inesperado: adquirir Marvel Entertainment para llevar a Spider-Man al cine y protagonizarlo él mismo. El proyecto surgió en un momento en que la editorial atravesaba dificultades financieras y sus personajes aún no eran el fenómeno de taquilla que serían años después.

Según recordó el propio Stan Lee, creador de Spider-Man, Jackson le planteó su interés en comprar la compañía para asegurar los derechos del superhéroe. “Quería hacer Spider-Man, y pensó que comprando Marvel podía lograrlo”, contó el historietista en entrevistas tras la muerte del cantante. Taj Jackson, sobrino del artista, confirmó que su tío “estaba en conversaciones para adquirir Marvel” y que Spider-Man era su mayor motivación.

El plan incluyó reuniones en las oficinas de Stan Lee Media y contactos con representantes de Marvel. Jackson incluso pidió a Lee que lo ayudara a administrar la empresa si lograba adquirirla. Sin embargo, las conversaciones se estancaron cuando el entonces propietario de Marvel, Ike Perlmutter, fijó un precio cercano a los mil millones de dólares, una cifra considerada elevada para la época.

Finalmente, el acuerdo nunca se concretó y Marvel siguió su propio camino, vendiendo licencias para películas como X-Men y Spider-Man, y consolidando su universo cinematográfico años más tarde bajo el control de Disney. Jackson, en tanto, nunca tuvo la oportunidad de ponerse el traje del héroe arácnido, aunque Stan Lee llegó a asegurar que “habría sido un buen Spider-Man”.

La historia, confirmada años después por los propios involucrados, muestra cómo el “Rey del Pop” estuvo a punto de cruzar el mundo de la música con el de los superhéroes, en uno de los episodios más curiosos de la cultura pop.