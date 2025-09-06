Tendencias tiktok

Mexicana se ríe con los piropos chilenos: “Me encanta que me digan que soy…”

Por CNN Chile

06.09.2025 / 18:03

La creadora de contenido reveló que su halago favorito es "seca" pero también comentó otros que le llamaban la atención.

La creadora mexicana de contenido digital, mariann.apa subió a su canal de TikTok un video en el que comentaba sus cumplidos chilenos favoritos.

En el registro, señalaba que “el primero y mi favorito definitvamente es que me digan que soy ‘seca‘”.

“Las primeras veces se me hacía demasiado raro, porque cero relacionaba la palabra ‘seca‘ con ser muy buena en algo. Antes la relacionaba con mojado o seco”, señaló.

Posteriormente, aseguró que “la segunda sería que soy ‘tela‘. Esa todavía no la entiendo muy bien, pero según yo es que soy como buena onda“.

“La tecera sería ‘mina‘. Ya sé que a todas las mujeres obviamente nos gusta que nos digan bonitas. Pero como que la palabra ‘mina’ está más tierna. Me gusta que mi novio me diga ‘mina'”, sentenció.

Puedes ver el video completo a continuación:

@mariann.apa Me faltó “bacán” jiji pero las otras 3 mes gustan más😏🫶🏼💖 #chile🇨🇱 #chileelmejorpaisdechile ♬ original sound – mariann apa

