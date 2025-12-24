Mercado inmobiliario regional chileno se reactiva con rentabilidades que superan el 9% en destinos turísticos

Navidad: ¿Cuál es la verdadera historia de su origen?
Millones de cristianos celebran este 25 la Navidad, pero en la Biblia no hay mención a una fecha específica del nacimiento de Jesús. ¿Cómo surgió la festividad?
La Cámara Chilena de la Construcción proyecta más de 60 mil ventas de viviendas nuevas para 2026, impulsadas por el interés en propiedades vacacionales y el éxodo desde Santiago.
El sector inmobiliario en Chile muestra señales concretas de recuperación, con una creciente inversión en regiones turísticas como La Serena, Pucón y Puerto Varas. La proyección para 2026 supera las 60 mil ventas de viviendas nuevas, según la CChC.
Destinos como Lago Ranco o Pucón ofrecen rentabilidades entre un 7% y 9% en temporada alta, mientras propiedades en La Serena o Coquimbo alcanzan un 6,5% anual promedio.
Expertos enfatizan que una inversión exitosa requiere evaluar la ubicación estratégica, el estado real de la propiedad y su potencial de alquiler. Tomás Cartagena, CEO de Best Place to Live®, señala que “no siempre las fichas de inversión tienen que estar en la Región Metropolitana”, destacando la demanda sostenida en ciudades como Puerto Varas, Frutillar y Concepción.
Advierten, además, considerar los costos ocultos de mantenimiento y seguridad para asegurar una rentabilidad sostenida.
