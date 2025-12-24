Tendencias mercado inmobiliario

Mercado inmobiliario regional chileno se reactiva con rentabilidades que superan el 9% en destinos turísticos

Por CNN Chile

24.12.2025 / 14:09

{alt}

La Cámara Chilena de la Construcción proyecta más de 60 mil ventas de viviendas nuevas para 2026, impulsadas por el interés en propiedades vacacionales y el éxodo desde Santiago.

El sector inmobiliario en Chile muestra señales concretas de recuperación, con una creciente inversión en regiones turísticas como La Serena, Pucón y Puerto Varas. La proyección para 2026 supera las 60 mil ventas de viviendas nuevas, según la CChC.

Destinos como Lago Ranco o Pucón ofrecen rentabilidades entre un 7% y 9% en temporada alta, mientras propiedades en La Serena o Coquimbo alcanzan un 6,5% anual promedio.

Factores clave para una inversión segura

Expertos enfatizan que una inversión exitosa requiere evaluar la ubicación estratégica, el estado real de la propiedad y su potencial de alquiler. Tomás Cartagena, CEO de Best Place to Live®, señala que “no siempre las fichas de inversión tienen que estar en la Región Metropolitana”, destacando la demanda sostenida en ciudades como Puerto Varas, Frutillar y Concepción.

Advierten, además, considerar los costos ocultos de mantenimiento y seguridad para asegurar una rentabilidad sostenida.

DESTACAMOS

Tendencias Navidad: ¿Cuál es la verdadera historia de su origen?

LO ÚLTIMO

Servicios Garantía legal y ticket de cambio: Cuáles son sus diferencias y cómo procede cada uno
Análisis: ¿Por qué 2026 es un año clave para el poder global?
Ticket de cambio: ¿Cómo cambiar regalos y productos luego que pase la Navidad?
María Corina Machado anuncia su inminente regreso a Venezuela para la "fase definitiva" de la lucha opositora
Navidad: ¿Qué hacer ante las altas temperaturas?
Ucrania enfrenta su cuarta Navidad en guerra con Rusia: Zelenski pide que se cumpla el deseo de paz