Durante la madrugada de este viernes, Carabineros detuvo a 12 personas que participaban en una nueva fiesta clandestina en Las Condes.

Según informó la institución uniformada, los arrestados fueron siete mujeres y cinco hombres, quienes excedieron el aforo permitido al interior de un departamento en Calle Arquería de la comuna.

Lee también: Tres detenidos tras fiesta clandestina en Las Condes: Agredieron a personal de Carabineros

Durante el procedimiento, algunos de los retenidos insultaron al equipo de prensa de TVN, quienes se encontraban en el lugar para obtener una versión de los hechos. Es en este contexto que uno de los sujetos, le comenzó a gritar al periodista Rodrigo Pérez de 24 horas: “¡Cállate, hueón. Progre culiao, progre de mierda!” y “¡Periodista muerto de hambre!”, fueron parte de los improperios.

El momento fue viralizado en redes sociales, luego que el mismo alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, compartiera la violenta reacción en Twitter.

Y seguimos… 7 mujeres y 5 hombres, todos mayores de edad, detenidos por fiesta clandestina en calle Arquería. Llegó @Carabdechile @LC_seguridad por denuncia de ruidos molestos. 4 se escondieron en la tina! Lamentable además su agresividad. pic.twitter.com/uhxlyPVWZJ — Joaquín Lavín (@LavinJoaquin) January 22, 2021

“Este muerto de hambre les tiene un mensaje”

En medio de un despacho desde el palacio de La Moneda, a la espera del próximo balance de COVID-19, el periodista de CNN Chile, Felipe Hernández, aprovechó el momento para solidarizar con su colega y enviar un mensaje a aquellos “irresponsables” que violan las medidas sanitarias.

“Aquí hay que ser muy enfático, utilizando una frase que quizá no nos gustó mucho que nos dijera una persona del barrio alto, este muerto de hambre les manda un mensaje justamente a todos los irresponsables: no se saca nada con un proceso de vacunación sin usar las mascarillas, las medidas de protección, organizando estas fiestas clandestinas, porque no son encuentros privados son fiestas clandestinas y pueden haber contagios y se puede masificar aún más”.