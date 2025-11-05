Se acerca la Navidad: Los mejores mercados navideños en todo el mundo para este 2025

Desde Alemania y Suiza hasta Singapur y Nueva York , es difícil encontrar un destino codiciado que no cuente con un mercado anual impresionante. De hecho, algunos se han vuelto tan populares que se han convertido en atracciones turísticas por derecho propio.

No hay nada como un mercado navideño para despertar el espíritu navideño en la gente.

Si bien estos eventos se remontan a Viena —el primer mercado de diciembre registrado en la ciudad austriaca data de 1298— , la tradición se ha extendido por todo el mundo a lo largo de los siglos.

A continuación hay un resumen de CNN Travel de algunos de los mejores mercados navideños que se celebran este año en todo el mundo.

Wiener Christkindlmarkt, Austria

Con un tren de renos, una noria gigante y una corona de Adviento gigante, el mágico espectáculo de Viena encapsula de forma fantástica el espíritu festivo.

Aunque la capital austriaca alberga alrededor de 20 mercados navideños, el Wiener Christkindlmarkt (o Rathausplatz) es uno de sus eventos más antiguos y tradicionales.

El evento, también conocido como el Mercado Navideño Sueño Vienés, se celebra frente al Ayuntamiento y cuenta con una pista de hielo infantil de 110 metros cuadrados. El famoso Árbol de Corazones, un arce gigante adornado con cientos de corazones brillantes, es uno de los favoritos de los visitantes y una excelente oportunidad para tomar fotografías.

Numerosos puestos ofrecen delicias como salchichas austriacas y galletas de jengibre, además de ponche navideño casero.

El Wiener Christkindlmarkt se celebra del 14 de noviembre al 26 de diciembre. La pista de hielo, o Ice Dream en el Mercado Navideño, estará abierta hasta el 6 de enero de 2026.

Mercado navideño de Basilea, Suiza

Es difícil encontrar un destino que celebre la Navidad mejor que Suiza.

En esta época del año, la mayoría de los pueblos suizos se llenan de mercadillos navideños, creando un ambiente increíble. El mercado navideño de Basilea es el más grande y, sin duda, uno de los mejores de la zona.

Dividida en dos secciones, en Barfüsserplatz y Münsterplatz, alberga alrededor de 150 puestos decorados que venden de todo, desde especias navideñas, adornos y velas.

Entre las atracciones familiares se incluye el bosque de cuentos de hadas navideño en Münsterplatz con actividades como decoración de pan de jengibre y velas, un taller de fabricación de estrellas y un espectáculo de marionetas.

Los asistentes pueden subir por la escalera de la torre de San Martín para contemplar las luces que iluminan el casco antiguo o tomar vino caliente en la pirámide navideña de 13 metros de altura situada en Barfüsserplatz.

El mercado navideño de Basilea abre sus puertas el 27 de noviembre y está previsto que permanezca abierto hasta el 23 de diciembre.

Mercado navideño de Estrasburgo, Francia

Uno de los mercados navideños más antiguos de Europa, el de Estrasburgo, comenzó en 1570, pero ha evolucionado considerablemente desde entonces.

Repartido en más de 10 ubicaciones, este mercado enormemente popular ilumina la ciudad con miles de luces centelleantes y adornos festivos.

Con más de 2 millones de visitantes al año, cuenta con cientos de puestos tipo chalet de madera que venden de todo, desde decoración y regalos hasta vino local alsaciano.

La plaza Kleber es probablemente su lugar más popular gracias al Gran Árbol de Navidad. Pero los visitantes disfrutarán de innumerables vistas mágicas mientras pasean por las estrechas callejuelas y bonitas plazas de la ciudad.

El mercado navideño de Estrasburgo comienza el 26 de noviembre y finaliza el 24 de diciembre.

Maravillas invernales de Bruselas, Bélgica

Bruselas cobra vida en Navidad gracias a Winter Wonders, que se asemeja más a un festival que a un mercado.

Uno de los eventos más grandes y populares de Bélgica, esta extravagancia anual se extiende por los espacios abiertos de la Bourse, la Place de la Monnaie, la Grand-Place, la Place Sainte Catherine y el Marché aux Poissons.

Un espectáculo de luces y sonido, una pista de patinaje sobre hielo y atracciones de feria son algunas de las actividades y lugares para disfrutar. Los visitantes también pueden recorrer unos 200 puestos que sirven vino caliente especiado, cervezas belgas y gofres mientras contemplan con asombro el enorme árbol de Navidad en la Grand-Place.

El festival Brussels Winter Wonders tendrá lugar del 28 de noviembre al 5 de enero.

Mercados navideños de la Plaza de la Ciudad Vieja y la Plaza de Wenceslao, Praga, República Checa

Decir que Praga se engalana en Navidad es quedarse corto. La capital checa se transforma por completo en un paraíso invernal durante estas fiestas.

Aunque la ciudad cuenta con numerosos mercados, los principales se encuentran en la Plaza de la Ciudad Vieja y la Plaza de Wenceslao. Por suerte, están a pocos minutos a pie, así que es fácil visitarlos ambos en un solo día.

La Plaza de la Ciudad Vieja ofrece entretenimiento con espectáculos en vivo, presentaciones de danza y talleres creativos. La Plaza de Wenceslao es ideal para comprar regalos artesanales y delicias locales como la klobasa (salchicha checa) y el vino caliente.

Los mercados estarán abiertos del 29 de noviembre al 6 de enero de 2026.

Fira de Santa Llúcía, Barcelona

La Fira de Santa Llucia, que data de 1786, ha pasado de ser un evento de un solo día para conmemorar la festividad de Santa Llucia, el 13 de diciembre, a una feria de tres semanas.

El bullicioso mercado, que se celebra justo a las afueras de la Catedral de Barcelona, ​​está dividido en cuatro secciones.

La primera sección es la de Belén y Figuras, donde los visitantes pueden adquirir adornos y figuras para recrear los tradicionales belenes de Belén. La sección de Vegetación y Plantas está repleta de árboles naturales y artificiales, y por supuesto, plantas.

La sección de Artesanía presenta productos hechos a mano y joyería, mientras que la sección de Simbombes se compone principalmente de instrumentos musicales.

También hay muchas actividades festivas como cuentacuentos, un desfile navideño y el Caga Tió, un enorme tronco de Navidad tipo piñata que derrama dulces y regalos cuando se golpea con un palo.

Fira de Santa Llucía 2025: fechas por confirmar

I Mercati Natale, Piazza Santa Croce, Florencia

Hay mucho que ver en este encantador mercado, pero nada puede superar el hermoso telón de fondo que ofrece la Basílica Franciscana de Santa Croce.

Aunque esta feria tradicional, también conocida como Weihnachtsmarkt, se basa en los mercados callejeros alemanes, en muchos sentidos es un evento muy italiano gracias al paisaje y a las numerosas delicias locales, como el panforte, que se venden.

Sin embargo, desde luego no faltan el pan de jengibre, el strudel y las tradicionales galletas Lebkuchen de Heidelberg.

Quienes den un paseo hasta la cercana Piazza del Duomo podrán contemplar un magnífico belén, así como un impresionante árbol de Navidad que se ilumina antes de la Fiesta de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre.

I Mercati Natale comienza el 15 de noviembre y termina el 24 de diciembre.

Adviento en Zagreb, Croacia

Es fácil entender por qué Zagreb fue votada como el “mejor destino para mercados navideños” en la encuesta online del portal de viajes European Best Destinations durante tres años consecutivos.

Compuesto por unos 25 mercados navideños repartidos por toda la capital croata, el Adviento en Zagreb es un espectáculo mágico.

Imagínate belenes vivientes, esculturas de hielo, conciertos al aire libre, bares efímeros y un tranvía navideño con Papá Noel y sus elfos.

El Adviento en Zagreb también tiene una zona dedicada a “jugar y divertirse” (o “fuliranje”) donde encontrarás a juerguistas encantados bailando en la calle mientras comen comida callejera y escuchan música en vivo.

El Adviento en Zagreb de 2025 está programado para celebrarse del 29 de noviembre al 7 de enero.

Navidad en Tivoli, Copenhague, Dinamarca

Este parque de atracciones y jardín de recreo danés, visitado varias veces por Walt Disney antes de desarrollar Disneyland, es un lugar deslumbrante para visitar en cualquier época del año.

Pero te resultará difícil encontrar un lugar tan encantador como los Jardines de Tivoli durante las fiestas navideñas.

Con más de 1.000 árboles de Navidad bellamente decorados que adornan los hermosos jardines, y con atracciones que van desde juegos mecánicos de feria hasta una tradicional banda de hadas para el entretenimiento, es una experiencia invernal como ninguna otra.

La programación de actividades de este año también incluye una mágica instalación de luces con “fuegos artificiales” luminosos.

La procesión anual de Santa Lucía, que tiene lugar el 13 de diciembre, en la que más de 100 niñas desfilan por los jardines portando velas y cantando para celebrar el Día de Santa Lucía, es un acontecimiento especialmente destacado, junto con los espectáculos de fuegos artificiales que se realizan entre el 25 y el 26 de diciembre, así como en la víspera de Año Nuevo.

La Navidad en Tivoli se celebra del 14 de noviembre al 4 de enero.

Mercado navideño de Tallin, Estonia

El evento anual de la capital estonia es uno de los mercados navideños europeos más modernos.

Situado en la plaza del Ayuntamiento de Tallin, está repleto de puestos que ofrecen cocina tradicional estonia, pan artesanal y artesanías.

En cuanto al entretenimiento, hay carruseles, una gruta de invierno y un Papá Noel que llega en un trineo tirado por renos.

Los visitantes también pueden disfrutar de actuaciones de compañías de danza y coros.

Pero, como en muchos mercados de este tipo, el árbol de Navidad es el protagonista. El árbol de Tallin se exhibe aquí desde 1441.

El mercado navideño de Tallin de 2025 tendrá lugar del 21 de noviembre al 28 de diciembre.

Mercado navideño de Skansen, Estocolmo

Estocolmo no se queda corta en lo que a mercados navideños se refiere, pero ninguno es más tradicional que Skansen.

Ubicado en la isla de Djurgården, en el museo al aire libre más antiguo del mundo, es una maravillosa muestra de la cultura sueca con un toque de magia navideña.

Las casas históricas expuestas en el museo están engalanadas con coloridas decoraciones para la ocasión, y todas las mesas del interior están preparadas para la cena de Navidad.

Los visitantes pueden unirse a los juegos de baile alrededor del árbol en la plaza Bollnäs, sede principal de Skansen.

El mercado navideño de Skansen abre los viernes, sábados y domingos desde el 28 de noviembre hasta el 21 de diciembre.

Tuomaan Markkinat, Helsinki

Este maravilloso mercado navideño nórdico se celebra en la Plaza del Senado de Helsinki, cerca de la estatua del emperador Alejandro II.

El elemento central de Tuomaan Markkinat es un carrusel antiguo, pero los innumerables vendedores que ofrecen delicias navideñas tradicionales, glögi (la versión finlandesa del vino caliente) y artesanías también son un gran atractivo.

Los más pequeños pueden visitar a Papá Noel, que tiene su propia cabaña de madera, y participar en actividades festivas como la decoración de galletas navideñas. La zona de restauración del mercado es especialmente impresionante, con una gran variedad de restaurantes de primera categoría.

Tuomaan Markkinat se celebrará del 28 de noviembre al 22 de diciembre de 2025.

Mercados de la Basílica de San Esteban y de la plaza Vörösmarty, Budapest, Hungría

Budapest cuenta con dos mercados navideños principales: el mercado navideño de la Basílica de San Esteban, o Advent Bazilika, y el mercado navideño de la plaza Vörösmarty.

El primero se celebra frente a la famosa basílica, donde se congregan multitudes para ver los espectáculos de luces 3D que se proyectan regularmente sobre su fachada. Además, hay alrededor de 150 puestos con vendedores que ofrecen dulces, vino y artesanías.

Mientras tanto, el mercado de la plaza Vörösmarty está situado en el corazón de la ciudad y atrae a más de 800.000 visitantes al año.

Su principal atractivo suele ser un calendario de Adviento gigante que revela un nuevo escaparate cada día desde el 1 hasta el 23 de diciembre, aunque las comidas húngaras que llenan sus puestos —lángos y pastel de chimenea— también son especialmente destacables.

El Advent Bazilika comienza el 14 de noviembre y dura hasta el 1 de enero.

El mercado navideño de la plaza Vörösmarty abrirá sus puertas el 14 de noviembre y cerrará el 31 de diciembre.

Christkindlesmarkt y Gendarmenmarkt, Alemania

Los mercados callejeros de invierno al aire libre se asocian desde hace mucho tiempo con Alemania, y este país europeo alberga algunos de los mercados festivos más antiguos y visitados.

La capital, Berlín, cuenta con alrededor de 80 de ellas, pero Gendarmenmark es quizás la más famosa.

Situado entre la Catedral Francesa y la Catedral Alemana, es un laberinto de casetas de madera donde se venden salchichas, vino caliente y pan de jengibre, además de regalos navideños especiales. Los visitantes pueden disfrutar de conciertos nocturnos con espectáculos de danza y música.

En Núremberg, la segunda ciudad más grande de Baviera, el famoso Christkindlesmarkt existe desde el siglo XVI. Durante la época navideña, se instalan alrededor de 200 puestos en la plaza central del mercado de la ciudad, y toda la zona rebosa de actividad.

El mercado suele atraer a unos 2 millones de personas cada año y es, sin duda, uno de los eventos anuales más destacados de Núremberg.

El mercado navideño de Nuremberg 2025 comienza el 28 de noviembre y finaliza el 24 de diciembre. Gendarmenmarkt abre el 24 de noviembre y está previsto que cierre el 31 de diciembre .

Hyde Park Winter Wonderland, Londres

Hyde Park Winter Wonderland es uno de los eventos invernales más esperados en la capital del Reino Unido.

Esta popular atracción festiva, que comenzó en 2005, atrae a multitudes cada año gracias a sus más de 200 atracciones, incluyendo una noria de 70 metros de altura, puestos de vino caliente y una pista de patinaje al aire libre.

Los visitantes también pueden participar en talleres de escultura en hielo, ver un espectáculo de circo, escuchar música en vivo en el animado bar Fire Pit o degustar algunos de los muchos platos que se ofrecen en el Street Food Village.

Está previsto que Hyde Park Winter Wonderland abra sus puertas el 14 de noviembre y permanecerá abierto hasta el 1 de enero de 2026.

Edimburgo en Navidad, Escocia

Desde una pista de hielo hasta espectaculares exhibiciones de luces, el centro histórico de la capital escocesa bulle de mercados y atracciones festivas durante todo el invierno.

En el popular parque urbano East Princes Street Garden, hay un mercado navideño tradicional con hasta 70 puestos, una noria y una atracción de feria llamada Star Flyer, de 80 metros de altura: la Star Flyer transportable más grande del mundo.

Los asistentes podrán disfrutar de vistas espectaculares del emblemático Monumento a Scott, junto con el Castillo de Edimburgo, donde se celebrará la atracción nocturna Castillo de Luz desde finales de noviembre hasta principios de enero.

Mientras tanto, en St. Andrew Square Garden se puede encontrar un laberinto de árboles de Navidad y en George Street, una de las principales zonas comerciales de la ciudad, se erigirá una nueva atracción: el Castillo de la Reina de Hielo, que cuenta con esculturas de hielo y grabados en las paredes.

El mercado navideño de East Princes Street Gardens, el principal mercado festivo de Edimburgo, estará abierto del 15 de noviembre al 4 de enero de 2026.

Mercado navideño de Cracovia, Polonia

El mercado navideño de Cracovia, que se extiende a lo largo de una enorme sección de Rynek Główny, la plaza central de la ciudad polaca, es uno de los más grandes de Europa.

La histórica Basílica de Santa María sirve de impresionante telón de fondo para este evento anual, que se celebra desde principios del siglo XIV, al igual que la Lonja de Paños del Renacimiento.

Los asistentes podrán degustar exquisiteces polacas como la kiełbasa (salchicha), comprar regalos o dulces artesanales y disfrutar de música en vivo de grupos folclóricos y cantantes de villancicos.

El mercado suele acoger un concurso en el que los participantes, entre ellos escolares y artistas locales, crean pequeños belenes. Estos se exponen junto a la estatua del poeta polaco Adam Mickiewicz, situada en la plaza, antes de elegir al ganador.

El mercado navideño de Cracovia se celebrará del 28 de noviembre al 1 de enero de 2026.

Feria de Navidad de Bratislava, Eslovaquia

Repartida por diversos lugares de la capital eslovaca, como la Plaza Mayor y la Plaza Franciscana, la Feria Navideña de Bratislava es un evento mágico.

Con puestos que venden de todo, desde vino caliente hasta especialidades tradicionales, un enorme árbol de Navidad y actuaciones en directo, el mercado anual muestra algunas de las mejores tradiciones de la Navidad eslovaca.

Si bien existen varias maneras de llegar al evento principal, un paseo en el tranvía navideño gratuito, que recorre el centro de la ciudad durante todo el período festivo, es probablemente el método más divertido.

La Feria Navideña de Bratislava se celebrará del 27 de noviembre al 6 de enero.

El paraíso navideño de Gardens by the Bay, Singapur

El País de las Maravillas Navideño de Singapur, que celebra su duodécima edición, sigue ganando popularidad.

El evento, que se celebra en el famoso parque natural Gardens by the Bay, dura alrededor de cuatro semanas y abarca más de 27.000 metros cuadrados.

Repleto de atracciones, cuenta con atracciones de feria, un tren navideño, espectáculos de luces y sonido, juegos de carnaval y actuaciones en directo.

El parque temático navideño de Gardens by the Bay abre sus puertas el 29 de noviembre y cierra el 1 de enero.

The Distillery Winter Village, Toronto

Anteriormente conocido como el Mercado Navideño de Toronto, el Distillery Winter Village es una versión íntima y encantadora del tradicional mercado navideño europeo.

Celebrado en el histórico Distillery District, cuenta con casetas de compras al aire libre y puestos de comida, sesiones para cantar villancicos navideños y un pueblo especial inspirado en Bad Hats’ Narnia, una adaptación de El león, la bruja y el armario de C.S. Lewis.

Los visitantes podrán encontrar de todo, desde comida artesanal y regalos hechos a mano hasta bebidas festivas, en los numerosos puestos del mercado.

El Distillery Winter Village 2025 estará abierto los jueves, viernes, sábados y domingos del 13 de noviembre al 4 de enero.

Aldea de invierno en Bryant Park, Nueva York

Cada año, el Bryant Park de Manhattan se transforma en un magnífico país de las maravillas para el Winter Village.

El famoso mercado al aire libre cuenta con más de 150 quioscos de diseño exclusivo y una pista de hielo exterior de 17 000 pies cuadrados de uso gratuito (solo necesitas tus propios patines). Su bar junto a la pista y el patio de comidas The Lodge ofrecen una variada selección de restaurantes, además de una cervecería al aire libre y un bar de cócteles.

Fuera del Winter Village, la fuente Josephine Shaw Lowell luce en todo su esplendor durante el invierno, cuando se congela regularmente.

El Bank of America Winter Village en Bryant Park abrió sus puertas el 24 de octubre y está previsto que permanezca abierto hasta el 4 de enero.

Mercado navideño de Chicago

El Christkindlmarket Chicago, que se inauguró en 1996, se inspira en el histórico Christkindelmarkt de Núremberg, Alemania, y trae a la Ciudad de los Vientos una muestra de los tradicionales mercados navideños alemanes.

Este año, el popularísimo mercado se celebrará en tres ubicaciones: Daley Plaza en Chicago, RiverEdge Park en la cercana Aurora y Gallagher Way en Wrigleyville.

Los visitantes podrán disfrutar de espectáculos en vivo junto a multitud de puestos que venden de todo, desde salchichas bratwurst y vino caliente especiado hasta adornos artesanales.

La entrada es gratuita, pero aquellos que visiten el mercado de Daley Plaza y deseen evitar las multitudes tienen la opción de comprar un pase de entrada rápida por 25 dólares los fines de semana.

El Christkindlmarket Chicago en Daley Plaza estará abierto diariamente del 21 de noviembre al 24 de diciembre.

El Christkindlmarket Chicago en RiverEdge Park estará abierto diariamente los jueves, viernes, sábados y domingos del 21 de noviembre al 24 de diciembre.

El mercado navideño Christkindlmarket Wrigleyville en Gallagher Wayestará abierto diariamente del 23 de noviembre al 31 de diciembre (el mercado permanecerá cerrado el 25 de diciembre).

La información de este artículo estaba vigente al momento de su publicación. Consulte los sitios web para obtener información actualizada antes de hacer planes.