Tendencias luisito comunica

“Me siento engañado”: Luisito Comunica compró el iPhone Air, lo puso a prueba de durabilidad y se rompió en la segunda caída

Por CNN Chile

27.09.2025 / 10:50

{alt}

El influencer mostró todas las características del teléfono, que busca posicionarse como el modelo más delgado de la marca, y decidió ponerlo a prueba lanzándolo desde una altura cercana a un metro.

El popular youtuber mexicano Luisito Comunica vivió un bochornoso momento al probar la durabilidad de su nuevo iPhone Air, el último dispositivo lanzado por Apple, en un video compartido en su canal de YouTube.

El influencer mostró todas las características del teléfono, que busca posicionarse como el modelo más delgado de la marca, y decidió ponerlo a prueba lanzándolo desde una altura cercana a un metro, simulando un accidente que podría ocurrir en la vida cotidiana.

En el primer intento, el dispositivo protegido con su carcasa no sufrió daños. Sin embargo, en una segunda prueba, Luisito lanzó el teléfono sin funda, siguiendo la presentación que Apple mostró en sus teasers, y el dispositivo terminó roto.

El youtuber expresó su frustración frente a la cámara.

“Están viendo esto… está rotísimo, qué decepción”, dijo mientras mostraba el teléfono con la pantalla dañada. Agregó: “Está horrible, qué dolor, qué decepción. Es muy frágil, se rompe a la primera, me siento engañado”.

Mira el momento a continuación:

DESTACAMOS

Cultura Con Isabel Allende en persona y la presentación de Mónica Rincón: así fue el evento en que se revelaron las primeras imágenes de la serie La Casa de los Espíritus

LO ÚLTIMO

País “No soy la gran víctima de esto, lo son las familias": El meaculpa de Valdebenito tras polémica por chiste de mineros
Ben Brereton Díaz rompe su sequía y anota un golazo para el Derby County
Estos son todos los partidos de Chile Sub 20 en el Mundial: Fechas, rivales y horarios
Propuesta de regularización de migrantes para el sector del agro genera opiniones divididas entre productores
"Me siento engañado": Luisito Comunica compró el iPhone Air, lo puso a prueba de durabilidad y se rompió en la segunda caída
Panel Ciudadano UDD: Kast y Jara empatan en primera vuelta, pero candidata oficialista cae en segunda