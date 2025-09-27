“Me siento engañado”: Luisito Comunica compró el iPhone Air, lo puso a prueba de durabilidad y se rompió en la segunda caída

El influencer mostró todas las características del teléfono, que busca posicionarse como el modelo más delgado de la marca, y decidió ponerlo a prueba lanzándolo desde una altura cercana a un metro.

El popular youtuber mexicano Luisito Comunica vivió un bochornoso momento al probar la durabilidad de su nuevo iPhone Air, el último dispositivo lanzado por Apple, en un video compartido en su canal de YouTube.

El influencer mostró todas las características del teléfono, que busca posicionarse como el modelo más delgado de la marca, y decidió ponerlo a prueba lanzándolo desde una altura cercana a un metro, simulando un accidente que podría ocurrir en la vida cotidiana.

En el primer intento, el dispositivo protegido con su carcasa no sufrió daños. Sin embargo, en una segunda prueba, Luisito lanzó el teléfono sin funda, siguiendo la presentación que Apple mostró en sus teasers, y el dispositivo terminó roto.

El youtuber expresó su frustración frente a la cámara.

“Están viendo esto… está rotísimo, qué decepción”, dijo mientras mostraba el teléfono con la pantalla dañada. Agregó: “Está horrible, qué dolor, qué decepción. Es muy frágil, se rompe a la primera, me siento engañado”.

Mira el momento a continuación: