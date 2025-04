“Más ruido hacen los que se portan mal”: Venezolana critica a sus compatriotas que reclaman contra Chile con profunda reflexión

A través de su cuenta de TikTok, la usuaria @claret_sandoval enfrenta a sus compatriotas que la critican por su postura y da sus razones para querer seguir viviendo en nuestro país.

“Yo no me quiero ir de Chile”.

Esta es parte de las declaraciones que una venezolana en Chile da para explicar el porqué no se quiere ir del país.

“Cuando me dicen por qué defiendes tanto a Chile, mejor cámbiate la nacionalidad. Tú no eres venezolana y no sé qué. Y yo digo, ‘guau, ¿cómo la gente puede ser tan ciega?’ ¿Cómo no? O sea, yo no entiendo. ¿Cómo no voy a defender el país que me dio la oportunidad de ser quien yo soy ahora? ¿Cómo no voy a defender al país que me abrió las puertas? Sí, los chilenos no son perfectos, pero ¿quiénes lo son? ¿Nosotros?”, planteó.

“Eso cuando vienen y dicen, ‘no, es que los buenos somos más’. No. Los buenos somos más tenemos que demostrar que sí, los buenos somos más. Porque más ruido hacen los que se portan mal, eso es cierto”, agregó.

La venezolana fue más allá y emplazó directamente a sus compatriotas: “¿Nosotros qué estamos haciendo para demostrar que somos diferentes? Pasar diciendo que es xenofobia y todo es xenofobia. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros como seres humanos para realmente demostrar que somos diferentes? Estamos marcando la diferencia. Claro que voy a defender este país”.

@Claret_sandoval reforzó su cuestionamiento y señalo que “yo no quiero irme a otro país. Yo no quiero empezar de cero otra vez. Yo no quiero tener que aprender a hablar alemán, portugués, yo no quiero. Además, que para qué vamos a estar con cosas, tampoco es que nos quieran en otros países. Yo quiero arreglar las cosas acá. Yo quiero hacer las cosas bien por este país”.