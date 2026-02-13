Más allá de los clichés: Las nuevas formas de vivir el 14 de febrero para cuidar nuestra salud emocional

Especialistas proponen dejar atrás la presión comercial y la exclusividad romántica del Día de San Valentín, transformando esta fecha en una oportunidad para validar todos los vínculos que nos sostienen, incluyendo la amistad y el amor propio.

Cada 14 de febrero, el concepto del amor parece reducirse a un solo formato: parejas románticas, regalos materiales y demostraciones públicas que bombardean las redes sociales. Aunque históricamente ha sido catalogada como una fecha marcada por el consumo, desde la psicología coinciden en que estas celebraciones pueden cumplir un rol emocional profundamente relevante cuando se viven con sentido.

Las fechas simbólicas actúan como un recordatorio. Nos invitan a hacer una pausa y valorar, a través de distintos ritos, a las personas que son pilares en nuestra vida.

En este contexto, la psicóloga y escritora Marisol Sagredo aterriza el verdadero valor de esta festividad: “Más allá de lo comercial, estas fechas nos ofrecen una pausa emocional. Son una oportunidad para revisar cómo estamos en nuestros vínculos, expresar cariño y validar relaciones que son importantes para nosotros. El problema no es la fecha en sí, sino la expectativa rígida que a veces ponemos sobre ella”.

Celebrar el amor sin exigencias

La realidad es que San Valentín no impacta de la misma manera a todas las personas. La presión social, la comparación constante y el mito de que el amor pleno solo existe dentro de una pareja pueden ser detonantes de ansiedad, tristeza y estrés. Para muchos, el 14 de febrero se convierte en una exigencia más que en una verdadera celebración.

Frente a esto, en los últimos años ha cobrado fuerza una mirada mucho más amplia. Esta nueva perspectiva no se limita al romance tradicional, sino que abraza la amistad, la familia, las redes de apoyo y la relación con uno mismo. Un claro ejemplo de este fenómeno es el Galentine’s Day, celebrado cada 13 de febrero, el cual reivindica la amistad entre mujeres como una expresión de amor profunda y legítima.

Sobre la necesidad de diversificar nuestra comprensión del afecto, Sagredo profundiza: “Cuando ampliamos la idea de amor dejamos de compararnos y comenzamos a valorar los vínculos que sí nos nutren. El amor propio, la amistad y las relaciones cotidianas también construyen bienestar emocional. San Valentín puede ser una oportunidad para agradecer esos lazos que nos sostienen y cuidan de manera más intencional”.

Una nueva propuesta para el Día del Amor

La invitación actual es reinterpretar este 14 de febrero como el “día del amor” en su sentido más amplio, y no exclusivamente como el amor hacia una pareja romántica. Se trata de una conexión profunda que podemos experimentar con cualquier persona, y fundamentalmente, con nosotros mismos.

Darse el permiso para experimentar la fecha con menos imposiciones sociales y más autenticidad es el primer paso. No obstante, la especialista recalca que si este día despierta emociones complejas o difíciles de manejar, bajar el ritmo, conversar con el círculo de confianza o buscar apoyo profesional son también formas válidas y necesarias de autocuidado.