La enciclopedia de sabores internacionales Taste Atlas compartió su lista de los mejores panes de América, una selección en la que la marraqueta brilló alcanzando un alto puesto.

El ranking es liderado por el pan de bono colombiano y el pao de queijo brasileño, que acumulan un ranking de 4,6 y 4,5 (de 5) respectivamente.

Justo después, y con apenas unas décimas menos, está la marraqueta, que con un 4,4 ocupa el tercer puesto de la prestigiosa lista.

Taste Atlas entregó también una breve descripción de la preparación:

La marraqueta (también conocida como pan batido y pan francés) es el pan más popular en Chile, un alimento básico que suele consumirse tres veces al día. Se elabora con harina, agua, sal y levadura.

La corteza es tan querida en Chile que algunas personas incluso sacan la miga antes de consumirla. Se cree que la marraqueta data de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando un gran número de europeos emigraron a Chile.

Algunos afirman que el pan fue horneado por primera vez por dos hermanos franceses llamados Marraquette, y así es como este alimento básico diario obtuvo su nombre.

Learn about the best bread rolls: https://t.co/ifkx3cp3z3 pic.twitter.com/mSyYcr5zCI

— TasteAtlas (@TasteAtlas) May 12, 2024