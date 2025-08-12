La increíble historia de este trozo de mármol que sobrevivió a la guerra y pasó décadas en Chile antes de volver a Grecia

Un fragmento del templo griego Hekatompedon, construido en el siglo VI a.C., permaneció más de 80 años en Chile luego de que un oficial italiano lo recogiera en la Acrópolis antes de la Segunda Guerra Mundial. Su hijo lo devolvió recientemente a Grecia.

La pieza, de 8,2 por 11,4 centímetros y con detalles geométricos tallados, fue tomada como “souvenir” por un oficial de la marina de guerra italiana durante un viaje a Atenas previo al estallido del conflicto bélico. El mármol pertenecía al Hekatompedon, un templo erigido en la Acrópolis en el siglo VI antes de Cristo.

Enrico Tosti-Croce, hijo del oficial, relató que su padre —entonces jefe de ingenieros del submarino Generale Liuzzi— rescató la pieza antes de que la guerra marcara su vida para siempre. El militar sobrevivió a un ataque británico en el Mediterráneo, pero fue capturado y pasó años como prisionero en la India antes de regresar a Italia.

Con el fin de la guerra, la familia se trasladó a Chile, donde el trozo de mármol permaneció por décadas como un objeto familiar. Enrico explicó que siempre supo de su origen, pero que con el tiempo sintió que debía devolverlo. “Es patrimonio de Grecia, debía volver a su lugar”, afirmó.

En una visita reciente a Atenas, Enrico llevó la pieza en una caja y la entregó a las autoridades del Museo de la Acrópolis, quienes agradecieron el gesto. “Fue un momento emocionante, sabíamos que estaba regresando a casa”, relató.

El mármol ya se encuentra nuevamente en Grecia, cerrando así un viaje que atravesó mares, guerras y continentes antes de volver al sitio que lo vio nacer hace más de 2.500 años.