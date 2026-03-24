María Becerra adopta un perrito en Chile y lo lleva a Argentina: “Es tal cual como lo soñaba”

La cantante argentina concretó la adopción de un cachorro a través de la Fundación Ayuda Callejeros durante su visita al país. La organización destacó su compromiso con la adopción responsable y confirmó que el perrito, bautizado como "Piloto", viajó a Argentina en cabina.

La cantante argentina María Becerra sorprendió a sus seguidores al anunciar la adopción de un perrito durante su visita a Chile.

La artista participó en una campaña de la Fundación Ayuda Callejeros y se llevó consigo a “Piloto”, el nombre que recibió su nueva mascota, que viajó a Argentina en cabina gracias a la gestión de Pettravel Chile.

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El emotivo momento

Un video compartido por la organización mostró el instante en que Becerra conoció al cachorro, exclamando emocionada: “Es tal cual como lo soñaba”.

Desde la fundación destacaron que la cantante promovió “la adopción y no la compra de perritos”, y agradecieron el compromiso de su equipo. “Ponemos fin a esta linda historia que se formó en una jornada de adopción.

Les estaremos contando cómo le va a este pequeñito en su nueva vida y en su nuevo país, Argentina”, señalaron desde la organización. El hogar temporal que cuidó al perrito se quedó con una de sus hermanas.