“Malcolm in the Middle” regresa: Mira el tráiler del reboot con casi todo el elenco original

La icónica comedia de los 2000 anuncia su regreso con una miniserie que reunirá a Frankie Muniz, Bryan Cranston y Jane Kaczmarek.

El primer tráiler de Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, el esperado reboot de la famosa serie, se dio a conocer este miércoles.

Esta nueva entrega de cuatro episodios confirma el regreso de los protagonistas originales Frankie Muniz, Bryan Cranston y Jane Kaczmarek a sus papeles de Malcolm, Hal y Lois. Erik Per Sullivan, el actor del hermano Dewey, no participará y será reemplazado.

El caos familiar continúa

La historia presenta a un Malcolm adulto que jura tener una vida perfecta lejos de su familia. Sin embargo, sus padres lo arrastran de vuelta a la dinámica disfuncional al obligarlo a asistir a la fiesta de su 40º aniversario de matrimonio.

Según afirmó NME, el avance promete conservar el humor caótico y absurdo que definió a la serie original, emitida entre 2000 y 2006.