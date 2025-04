Machas a la parmesana, pastel de choclo y pebre son las mejores calificadas: Ranking de Tastle Atlas en el Día de la Cocina Chilena

Este 15 de abril se celebra el “Día de la Cocina Chilena“, una fecha que invita a reconocer y disfrutar la riqueza gastronómica del país.

Con ese motivo, el portal gastronómico Tastle Atlas publicó las 15 comidas chilenas mejor calificadas en su ranking.

Entre las mejores posicionadas se encuentran las machas a la parmesana, con 4.5 estrellas.

Le sigue con 4.4 estrellas el pastel de choclo y con 4.3 estrellas está el pebre, completo, chorillana, empanadas de pino.

Con 4.1 el ranking ubicó al conocido trago borgoña y los locos con mayonesa. Mientras que con 3.9 está el barros luco y los porotos granados.

Por su parte, el pisco, el curanto y el chupe de mariscos figuran con 3.8 estrellas. Y más abajo está el mote con huesillo (3.6) y los niños envueltos (3.4).

Chilean Cuisine Day, known as “Día de la Cocina Chilena” in Spanish, is celebrated annually on April 15th. 🇨🇱

Learn more about traditional Chilean cuisine: https://t.co/ZhRb2rwxS8 pic.twitter.com/jmdcjigPuO

— TasteAtlas (@TasteAtlas) April 15, 2025