Luna del Esturión 2025: ¿Qué es y a qué hora verla?

Este fenómeno astronómico se caracteriza por la aparición de la Luna llena en su punto más cercano a la Tierra, lo que la hace lucir más grande y luminosa de lo habitual.

La madrugada de este sábado se podrá observar la Luna del Esturión, el nombre que recibe la última superluna del verano boreal y una de las más brillantes del año.

Su nombre proviene de las antiguas tribus norteamericanas, que asociaban esta época del año con la abundante pesca del esturión en los Grandes Lagos.

Recomendaciones para ver la Luna del Esturión

Cómo verla: busca un lugar alejado de la contaminación lumínica y, si es posible, utiliza binoculares o un telescopio para apreciar mejor sus detalles.

Hora del peak: el momento de mayor brillo será pasada las 03:50 horas.

Este espectáculo natural podrá disfrutarse a simple vista en gran parte del mundo si el cielo se mantiene despejado.