El origen de la Luna de mayo: De pueblos originarios a matanzas en Estados Unidos

La Luna de las Flores, como fue acuñada por el pueblo algonquino que vive en Canadá, marca el inicio y fin de una temporada, pero también tiene relación con una serie de asesinatos que ocurrieron en esa fecha.

(CNN) – Los astrónomos están de festejo esta semana: la Luna llena regresa para su compromiso de mayo, y alcanzará su punto máximo este jueves por la mañana.

La Luna llena de mayo se conoce como la Luna de las flores, en referencia a su aparición a finales de la primavera boreal, cuando muchas plantas comienzan a florecer nuevamente después del letargo invernal. La esfera alcanzará su iluminación máxima este jueves a las 9:53 a.m. ET, según la NASA. En América Latina, llegará a su punto más brillante a las 7:53 a.m en México, 8:53 a.m. en Colombia y 10:53 a.m. en Argentina, mientras que en España el fenómeno ocurrirá a las 15:53 p.m.

Sin embargo, el mejor momento para ver la luna es la noche del miércoles y jueves, ya que estará debajo del horizonte durante su pico en algunas regiones, según Farmer’s Almanac. La Luna de flores comenzará a salir después del atardecer del miércoles y alcanzará su punto más alto después de la medianoche, según EarthSky.

En algunas partes del mundo, incluida el área de Washington, la Luna llena se acercará tanto a la brillante estrella Antares este jueves por la noche que la estrella parecerá desaparecer detrás de la luna, según la NASA.

Se cree que el nombre de la Luna de flores se originó entre el pueblo algonquino que vive en Canadá y partes del noreste de los Estados Unidos, según el Farmer’s Almanac. Pero grupos antiguos acuñaron varios nombres creativos para la Luna llena de mayo que marcan la llegada de un clima más cálido y la nueva vida que crece durante la primavera.

Su antiguo nombre en inglés es “Luna de leche”, según la NASA, una referencia a la palabra inglesa arcaica para el mes que ahora llamamos mayo. El monje del siglo VIII, San Beda el Venerable, se refirió a mayo como el mes de los tres ordeños; en la época medieval, la gente creía que las vacas podían ordeñarse al menos tres veces al día a finales de la primavera.

Otros nombres para la Luna llena de mayo incluyen “Luna de rana”, del pueblo Cree de las llanuras del norte de Canadá, probablemente un guiño a la rana de primavera y su chirrido parecido al de un pájaro, que es un presagio de clima cálido. Los pueblos de Dakota y Lakota de las Grandes Llanuras de Estados Unidos también llamaron al espectáculo celestial la “Luna de la plantación” para marcar la práctica agrícola de plantar en primavera para obtener una cosecha saludable.

La Luna de las flores jugó un papel menor en un período particularmente oscuro de la historia de Estados Unidos. El reciente drama histórico de Martin Scorsese, nominado al Oscar, Killers of the Flower Moon explora una serie de asesinatos de personas Osage en Oklahoma. Las matanzas comenzaron en mayo de 1921, el mes de la Luna de las flores.

Lunas llenas restantes de 2024

De las 12 lunas llenas de este año, los eventos lunares de septiembre y octubre se considerarán superlunas, según EarthSky.

Las definiciones de superluna pueden variar, pero el término generalmente denota una luna llena que está más cerca de la Tierra de lo normal y, por lo tanto, parece más grande y brillante en el cielo nocturno. Algunos astrónomos dicen que el fenómeno ocurre cuando la Luna está dentro del 90% del perigeo, su mayor aproximación a la Tierra en órbita.

Aquí están las lunas llenas restantes del año: