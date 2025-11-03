Los Simpson y Fortnite sellan crossover histórico con “couch gag brutal” y mes de contenido exclusivo

La familia amarilla regresa al popular videojuego con una escena polémica donde convierten al personaje Peely en un postre, desatando reacciones entre fans y cuatro cortometrajes animados inéditos.

Los Simpson consolidaron su regreso a Fortnite con un brutal gag del sofá que immediately se viralizó en redes sociales. Durante la emisión del episodio 795, la familia corrió hacia su sala solo para encontrar personajes del videojuego ocupando su lugar habitual.

El pobre Peely es capturado mediante una pistola láser y transformado en un banana split, escena que generó reacciones divididas entre los seguidores. “Voy a tener pesadillas”, escribió un fan, mientras otro cuestionó las implicaciones éticas del acto.

The latest episode of ‘THE SIMPSONS’ includes a Fortnite-themed couch gag. pic.twitter.com/tR0VhWCD6s — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 3, 2025

Contenido colaborativo sin precedentes

El crossover, activo desde el 1 de noviembre y extendiéndose hasta diciembre, introduce la isla Springfield como escenario jugable con donas gigantes cayendo del cielo y clones enojados vagando por las calles.

Epic Games confirmó el lanzamiento de cuatro cortometrajes exclusivos que se estrenarán progresivamente durante el evento, disponibles también en Disney+.

Según reportó NME, aunque la colaboración recibe elogios por su creatividad, algunos fans expresaron frustración por la falta de videojuegos dedicados de calidad de la franquicia, sugiriendo remasterizaciones de clásicos como Hit And Run.