“Los Simpson” retiran al icónico Duffman tras casi 30 años en la serie animada

El entusiasta portavoz de la cerveza Duff se despide en un episodio que parodia 'Severance', declarando obsoletas las viejas formas de publicidad.

La longeva serie animada The Simpsons retiró de forma definitiva al personaje de Duffman, el enérgico portavoz disfrazado de superhéroe de la cerveza Duff, tras casi tres décadas en pantalla.

Su despedida ocurrió en el episodio Seperance, de la temporada 37, una parodia de la serie Severance.

El adiós en “Seperance”

En el capítulo, Duffman (cuyo nombre real es Barry Duffman) trabaja para una empresa de publicidad encubierta y explica su salida: “La Corporación Duff ha retirado ese personaje para siempre”. Argumenta que “todas las formas antiguas de publicidad ahora están pasadas de moda”, incluyendo portavoces corporativos y comerciales de televisión.

Según reportó NME, el episodio, con apariciones especiales de Zach Cherry y Julianne Moore, no muestra un regreso del personaje, lo que sugiere su retiro permanente. La serie, que superó su episodio 800 y avanza hacia su 40 aniversario, sigue renovándose mientras prepara una segunda película para 2027.