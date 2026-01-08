Tendencias los simpsons

“Los Simpson” retiran al icónico Duffman tras casi 30 años en la serie animada

Por CNN Chile

08.01.2026 / 14:55

{alt}

El entusiasta portavoz de la cerveza Duff se despide en un episodio que parodia 'Severance', declarando obsoletas las viejas formas de publicidad.

La longeva serie animada The Simpsons retiró de forma definitiva al personaje de Duffman, el enérgico portavoz disfrazado de superhéroe de la cerveza Duff, tras casi tres décadas en pantalla.

Su despedida ocurrió en el episodio Seperance, de la temporada 37, una parodia de la serie Severance.

El adiós en “Seperance”

En el capítulo, Duffman (cuyo nombre real es Barry Duffman) trabaja para una empresa de publicidad encubierta y explica su salida: “La Corporación Duff ha retirado ese personaje para siempre”. Argumenta que “todas las formas antiguas de publicidad ahora están pasadas de moda”, incluyendo portavoces corporativos y comerciales de televisión.

Según reportó NME, el episodio, con apariciones especiales de Zach Cherry y Julianne Moore, no muestra un regreso del personaje, lo que sugiere su retiro permanente. La serie, que superó su episodio 800 y avanza hacia su 40 aniversario, sigue renovándose mientras prepara una segunda película para 2027.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

País La dura respuesta del ministro Gajardo tras emplazamiento de Jadue al Gobierno: “Está absolutamente ajeno a la realidad”
"Los Simpson" retiran al icónico Duffman tras casi 30 años en la serie animada
Venezuela anuncia que pondrá en libertad a "un número importante" de presos políticos venezolanos y extranjeros
ISP emite alerta de retiro del mercado del medicamento metformina: Es usado para controlar niveles de azúcar en sangre
Johnny Knoxville anuncia el regreso de 'Jackass' con una nueva película para mitades de 2026
CORSAIR presenta en CES 2026 su primer teclado gaming con Stream Deck integrado