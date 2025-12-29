Los 10 alimentos que te ayudarán a enfrentar las altas temperaturas

Con la llegada de las altas temperaturas, los golpes de calor y la deshidratación aparecen como una de las preocupaciones durante este verano. Revisa acá los alimentos que debes consumir para evitarlos.

Durante esta semana la Dirección Meteorológica de Chile levantó una alerta por altas temperaturas en seis regiones de la zona central del país, incluida la Región Metropolitana.

Y un elemento que puede ayudarte a combatir los efectos de las altas temperaturas tiene que ver con la alimentación. Te invitamos a conocer los alimentos que te ayudarán a enfrentar las altas temperatuas, prevenir golpes de calor y la deshidratación.

“Los golpes de calor son una de las principales consecuencias de la deshidratación durante el verano. Debido a las altas temperaturas, perdemos más líquidos a través del sudor, lo que puede afectar funciones básicas como la regulación de la temperatura corporal, el transporte de nutrientes y la eliminación de toxinas”, señaló Betsabé Gajardo, académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Los Andes.

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan mantener un consumo promedio de 3,2 litros de agua al día en hombres y 2,7 litros en mujeres, siendo esta la primera fuente para lograr la hidratación.

Aun así, existe una variedad de alimentos que, por su cantidad de agua, pueden ayudar a lograr esta tarea.

“Los alimentos con alto contenido de agua son excelentes para mantener la hidratación, además no solo aportan agua, sino también vitaminas, minerales y electrolitos que ayudan a mantener el equilibrio hídrico del cuerpo”, agregó la académica.

Los 10 alimentos que ayudarán a mantenerte hidratado este verano

Sandía : Contiene aproximadamente un 96% de agua.

: Contiene aproximadamente un 96% de agua. Melón : Similar a la sandía, con un 88-93% de agua.

: Similar a la sandía, con un 88-93% de agua. Naranja : Alrededor de un 87% de agua, además de vitamina C.

: Alrededor de un 87% de agua, además de vitamina C. Frutillas : Contienen un 92% de agua.

: Contienen un 92% de agua. Kiwi : Aproximadamente un 85% de agua, rico en vitamina C.

: Aproximadamente un 85% de agua, rico en vitamina C. Pepino : Tiene un 97% de agua, ideal para ensaladas.

: Tiene un 97% de agua, ideal para ensaladas. Lechuga : Contiene un 95% de agua.

: Contiene un 95% de agua. Apio : Alrededor de un 94% de agua.

: Alrededor de un 94% de agua. Tomate : Con un 95% de agua.

: Con un 95% de agua. Zapallo italiano: con 95% de agua, se puede consumir crudo rallado o laminado en ensalada

No olvides revisar el podcast Bienestar de CNN Chile Radio en el que podrás conocer más sobre vida saludable junto a las y los expertos.