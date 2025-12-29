Los 10 alimentos que te ayudarán a enfrentar las altas temperaturas

Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?
Con la llegada de las altas temperaturas, los golpes de calor y la deshidratación aparecen como una de las preocupaciones durante este verano. Revisa acá los alimentos que debes consumir para evitarlos.
Durante esta semana la Dirección Meteorológica de Chile levantó una alerta por altas temperaturas en seis regiones de la zona central del país, incluida la Región Metropolitana.
Y un elemento que puede ayudarte a combatir los efectos de las altas temperaturas tiene que ver con la alimentación. Te invitamos a conocer los alimentos que te ayudarán a enfrentar las altas temperatuas, prevenir golpes de calor y la deshidratación.
“Los golpes de calor son una de las principales consecuencias de la deshidratación durante el verano. Debido a las altas temperaturas, perdemos más líquidos a través del sudor, lo que puede afectar funciones básicas como la regulación de la temperatura corporal, el transporte de nutrientes y la eliminación de toxinas”, señaló Betsabé Gajardo, académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Los Andes.
Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan mantener un consumo promedio de 3,2 litros de agua al día en hombres y 2,7 litros en mujeres, siendo esta la primera fuente para lograr la hidratación.
Aun así, existe una variedad de alimentos que, por su cantidad de agua, pueden ayudar a lograr esta tarea.
“Los alimentos con alto contenido de agua son excelentes para mantener la hidratación, además no solo aportan agua, sino también vitaminas, minerales y electrolitos que ayudan a mantener el equilibrio hídrico del cuerpo”, agregó la académica.
