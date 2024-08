“Llevo docenas de funas”: La reflexión de Karol Dance tras los cuestionamientos recibidos al criticar a Felipe Camiroaga

Por CNN Chile 16.08.2024 / 11:26

El ex animador se refirió a los reproches públicos que ha recibido y aseguró que "llevo 5 años fuera de los medios convencionales, trabajando solo para quienes me siguen en las redes, pero no se como terminar con todo esto que me aqueja desde el 2019".