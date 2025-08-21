Tendencias nieve

¡Llegó la nieve a la Región Metropolitana!: La Florida, Lo Barnechea y San José de Maipo se tiñen de blanco

Por CNN Chile

21.08.2025 / 21:08

Poco a poco, la Región Metropolitana comienza a teñirse de blanco mientras las temperaturas descienden. Todo parece indicar que se repetirá el paisaje vivido en 2017, cuando la nieve cubrió diversas comunas.

Y comenzó uno de los eventos más esperados y poco frecuentes en la Región Metropolitana: la caída de nieve. En comunas como La Florida, Lo Barnechea y San José de Maipo ya se aprecia el fenómeno, y se espera que el resto de la capital también se tiña de blanco.

Para algunos, estas postales evocan la histórica jornada del 15 de julio de 2017, cuando miles de personas salieron a disfrutar y compartir un verdadero día de invierno.

Registro en redes sociales

 

@margaritaferran 21/08 🥶❄️☃️🌨️ #nieve #santiago #santiagodechile #wintervibes #snow ♬ original sound – HSF

