¡Llegó la nieve a la Región Metropolitana!: La Florida, Lo Barnechea y San José de Maipo se tiñen de blanco

Poco a poco, la Región Metropolitana comienza a teñirse de blanco mientras las temperaturas descienden. Todo parece indicar que se repetirá el paisaje vivido en 2017, cuando la nieve cubrió diversas comunas.

Y comenzó uno de los eventos más esperados y poco frecuentes en la Región Metropolitana: la caída de nieve. En comunas como La Florida, Lo Barnechea y San José de Maipo ya se aprecia el fenómeno, y se espera que el resto de la capital también se tiña de blanco.

Para algunos, estas postales evocan la histórica jornada del 15 de julio de 2017, cuando miles de personas salieron a disfrutar y compartir un verdadero día de invierno.

#UnDíaComoHoy | #Nieve ☃️❄️

📅 15 de julio de 2017

Santiago amanecía blanco tras una nevada que cayó entre las 04:00 y 08:00 hrs.

📍Est. Quinta Normal: 3 cm

📍Tobalaba: 10 cm

Un evento poco habitual que muchos recuerdan. ¿Dónde estabas tú ese día?#RM #TiempoOficial #MeteoChile pic.twitter.com/eN5oj945ct — MeteoChile (@meteochile_dmc) July 15, 2025

Registro en redes sociales

Nevando en el Manzano, Cajón del Maipo pic.twitter.com/V4sfQfz9Xa — Mariana Sánchez (@marianasanm) August 22, 2025

Cae nieve en el sector alto de La Florida ⛄️ ❄️ #Nieve pic.twitter.com/MoXnDamnFW — Fabián Pizarro (@FabianP1982) August 22, 2025