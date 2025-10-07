Lionel Richie revela que le decían “apestoso” a Michael Jackson producto de su mala higiene

En sus nuevas memorias "Truly", el cantante describe los hábitos excéntricos del Rey del Pop, incluyendo su tendencia a usar la misma ropa durante días y las dificultades que enfrentaba para realizar tareas cotidianas.

Lionel Richie sorprendió al mundo musical con revelaciones íntimas sobre Michael Jackson en su autobiografía “Truly”, donde describió los excéntricos hábitos de higiene que el icónico artista mantenía durante el punto más alto de su fama. El cantante de 73 años detalló que Jackson llevaba una vida cotidiana peculiar, comportándose como “un profesor distraído pero aún un niño”, lo que incluía descuidar el cambio y lavado de su ropa por varios días consecutivos.

Richie explicó que el productor Quincy Jones, quien colaboró con Jackson en algunos de sus mayores éxitos, solía llamarle “Smelly” (apestoso) de manera cariñosa, mientras el propio Rey del Pop reía junto a ellos, reconociendo sus particulares costumbres. “Michael también se reía, dándose cuenta de que no se daba cuenta de que no había cambiado o lavado su ropa por un par de días”, relató el artista en su libro.

El precio del estrellato

Según Richie, estos problemas de higiene resultaban directamente del nivel extremo de fama que Jackson experimentaba. El intérprete de “All Night Long” señaló que Jackson no podía visitar una tienda común para comprar ropa nueva sin riesgo de ser abordado por fanáticos.

Además, cuando enviaba prendas a lavar, rara vez las recuperaba porque “todo el mundo se quedaba con algo como recuerdo”, lo que eventualmente lo llevó a desarrollar el hábito de “usar los mismos pantalones hasta que eran inutilizables”.

Según reportó NME, el libro incluye una anécdota particular donde Richie describió cómo Jackson, después de visitar su casa, dejó su ropa interior y jeans viejos tirados en la alfombra “como un animal atropellado”. El cantante confesó que solo pudo reírse ante la situación, pensando “MJ estuvo aquí”.