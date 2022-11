Los astros del fútbol mundial, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, se unieron para protagonizar la última campaña de la prestigiosa marca francesa Louis Vuitton.

La compañía, mundialmente reconocida por su monograma LV, publicó en redes sociales una imagen donde el argentino y el portugués juegan ajedrez sobre un maletín de la marca.

“La victoria es un estado de ánimo“, dice la publicación compartida por la casa de moda francesa a horas del inicio del Mundial de Qatar 2022, donde estarán presentes ambos futbolistas.

Luego, ambos jugadores utilizaron sus cuentas personales de redes sociales para difundir la campaña. “Una larga tradición de elaboración de baúles fotografiados por Annie Leibovitz para Louis Vuitton”, escribieron los deportistas en Instagram.

Victory is a State of Mind. @Cristiano and #LionelMessi captured by @annieleibovitz for @LouisVuitton. In addition to a long tradition of crafting trunks for the world’s most coveted sporting trophies, the Maison celebrates two of the most talented football players today. pic.twitter.com/AU9kPyI2wL

— Louis Vuitton (@LouisVuitton) November 19, 2022