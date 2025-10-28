Linkbuilding estratégico y SEO: la palanca oculta que está catapultando los ingresos online

Conoce cómo el SEO dejó de ser opcional y se convirtió en ventaja competitiva.

En un ecosistema digital cada vez más competitivo, el tráfico orgánico se ha convertido en uno de los principales motores de crecimiento para los comercios electrónicos. En Chile, donde el e-commerce supera los US$ 12.000 millones anuales, contar con una estrategia SEO sólida puede marcar la diferencia entre aparecer en la primera página de Google o pasar desapercibido.

El nuevo pulso del tráfico orgánico (y por qué importa)

En 2025, los datos más recientes de BrightEdge muestran que, aunque las búsquedas impulsadas por inteligencia artificial crecen mes a mes a tasas de doble dígito, el canal orgánico sigue dominando tanto en volumen como en conversiones.

Además, según otro análisis derivado, el tráfico orgánico creció un 18 % interanual en junio de 2025, confirmando que las búsquedas tradicionales aún prevalecen frente a la euforia por nuevos formatos exploratorios.

Este contexto reafirma lo que muchas agencias de marketing digital y especialistas ven: optimizar el SEO no es una opción, es una necesidad estratégica para cualquier e-commerce que aspire al crecimiento sostenido.

Pero… ¿Qué es el SEO?

El SEO (Search Engine Optimization) es el conjunto de técnicas, estrategias y buenas prácticas orientadas a que un sitio web aparezca en posiciones destacadas en los resultados orgánicos de buscadores como Google, sin depender exclusivamente de publicidad.

Pero es mucho más que “rankear palabras”: es construir relevancia, autoridad y experiencia de usuario con signo comercial, a través de una estrategia de linkbuilding, optimización de contenido y on-page, entre otras acciones.

Para lograrlo, el SEO actúa en múltiples dimensiones que cualquier persona que tiene un sitio web debe conocer.

Beneficios tangibl11

Uno de los principales aportes del SEO es la capacidad de generar tráfico orgánico constante y escalable. Una estrategia de posicionamiento bien diseñada asegura visitas recurrentes en el tiempo, con un crecimiento acumulativo que fortalece la presencia digital de la marca.

Este tráfico orgánico, además, tiende a entregar un mejor costo por adquisición (CPA). La razón es simple: quienes llegan a un sitio desde búsquedas suelen tener una intención de compra clara, lo que se traduce en tasas de conversión superiores y en un retorno más eficiente para cada peso invertido en optimización.

La credibilidad de marca también se ve fortalecida. Estar entre los primeros resultados de Google no solo garantiza visibilidad, sino que transmite autoridad y confianza al cliente.

Finalmente, el SEO impacta directamente en la mejora de la conversión y de la experiencia de usuario. Al trabajar en la velocidad del sitio, en su arquitectura interna y en la claridad del contenido, los visitantes encuentran lo que buscan con mayor facilidad, permanecen más tiempo navegando y están más dispuestos a concretar una compra.

Caso real: Cencosud y Grupo Making Of

Un sitio del grupo Cencosud enfrentaba problemas típicos pero críticos: visibilidad reducida en Google, tráfico orgánico bajo incluso en categorías clave, y ventas limitadas desde el canal orgánico.

Freddy Mira, Head of SEO Regional en Cencosud, lo define así:

“Con los nuevos modelos de Google ya no basta con tener presencia digital. Hay que convertirse en una autoridad, y para eso las empresas deben dar señales claras de que son los principales referentes de una temática en específico.”

Pero ese era solo el diagnóstico. La solución venía de la mano de un aliado especializado: Grupo Making Of.

Para revertir ese escenario, se implementó un conjunto de acciones coordinadas: auditoría técnica profunda, contenido de valor y optimizado, linkbuilding estratégico para aumentar la autoridad del dominio, y consultoría SEO orientada al negocio.

Mira valora especialmente:

“Making Of no solo ejecutó un plan de optimización técnica y de linkbuilding, sino que también entregó insights SEO de valor para el negocio, alineados con objetivos comerciales.”

Preparación SEO para eventos clave: Cyber, Black Friday y festivos

Para que el SEO sea realmente efectivo en fechas de alta demanda, la planificación debe comenzar con antelación suficiente (idealmente 8 a 12 semanas antes).

Algunas acciones infaltables tienen que ver con la creación de páginas temáticas y contenido optimizado, con anticipación para atraer búsquedas previas al evento.

Conseguir enlaces estratégicos durante días clave y conectar categorías populares hacia landing de eventos.

Por último, vigilar el ranking de keywords en tiempo real, realizar ajustes a partir de errores emergentes y reaccionar rápido.

El SEO como palanca de crecimiento estratégico

El SEO bien aplicado no es un costo, es una inversión que reditúa: visibilidad, autoridad, tráfico estable y ventas concretas. No se trata solo de subir posiciones, sino de construir un ecosistema digital coherente y poderoso.

María Elena Depassier, Directora de Negocios de Grupo Making Of, sintetiza esta visión:

‘’Es una inversión estratégica cuyo resultado impacta positivamente en el negocio y los diferencia de la competencia.Trabajar bien SEO implica tener, know how, tecnología, experiencia y equipos en constante evolución. No es llegar y partir. ‘’

Con enfoque profesional, disciplina técnica y visión integrada de la agencia digital Grupo Making Of, el SEO y el linkbuilding pueden transformar resultados digitales.