Laura Pausini entrega al Papa León XIV canción inédita inspirada en canto de San Francisco de Asís

Por CNN Chile

12.11.2025 / 16:23

La artista italiana obsequió una copia única de su interpretación del "Cántico de las Criaturas" durante una audiencia privada en el Vaticano, donde recibió el premio Global Icon de Billboard Italia.

La cantante Laura Pausini se reunió este miércoles con el Papa León XIV en el Vaticano para hacerle una entrega singular: la única copia de un tema inédito basado en el “Cántico de las Criaturas” de San Francisco de Asís.

Vestida completamente de negro y acompañada por representantes de Warner Bros., la intérprete entregó personalmente el registro musical durante una audiencia en la que también recibió el reconocimiento Global Icon de Billboard Italia por su capacidad para “inspirar y unir a generaciones”.

Reconocimiento al liderazgo femenino

Según reportó Efe, el medio especializado aprovechó el encuentro para destacar la importancia de que las voces de las mujeres en la música sean reconocidas, haciendo entrega al pontífice de una placa simbólica con este mensaje.

La visita consolida la relación entre la Santa Sede y la artista italiana, quien previamente había manifestado su admiración por la figura de San Francisco de Asís, ahora plasmada en esta obra exclusiva que forma parte del legado cultural contemporáneo vinculado a la tradición franciscana.

