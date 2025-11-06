Lagos Weber revela el nombre del mono con el que aparece en foto viral: “Todo el mundo se pasa unas fantasías increíbles con eso”

Durante años, cientos de teorías han inundado internet y las redes sociales respecto de la imagen. Incluso, muchos llegaron a cuestionar que fuese real.

Una de las fotos más virales de la política chilena es la que muestra al senador Ricardo Lagos Weber junto a un mono sonriente en lo que parece ser un baño.

Durante años, cientos de teorías han inundado internet y las redes sociales respecto de la imagen. Incluso, muchos llegaron a cuestionar que fuese real.

Pero el senador Lagos Weber entregó detalles desconocidos de la famosa imagen en el podcast “Cómo te lo explico” de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena.

“No me quiero acordar de su nombre, no me escribió más ese mono”, dijo entre risas al ser consultado por el nombre del animal.

Weber dio más contexto de la situación. “Me llamaron y me dijeron: ‘Lagos, esa foto…’ Esa foto en la que aparezco con un mono, con unos azulejos negros, como si estuviera en un baño”.

“Yo miro la foto y digo ‘debe estar trucada la foto’ Porque miro la foto, me conozco algo, y aparecía con una chaqueta y digo ‘cómo voy a estar con la chaqueta si donde hay monos es el trópico’”, complementó.

En ese sentido dejó en claro que “la foto es 100% real” y detalló que la imagen está con zoom. “La foto original es acompañando a unos estudiantes de Viña del Mar que invitamos al parque Metropolitano y estamos en la veterinaria del zoológico De Santiago. Y todo el mundo se pasa unas fantasías increíbles con eso”.

Tras la insistencia de las periodistas, Lagos weber finalmente reveló el nombre del animal: “No me olvides”