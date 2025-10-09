"La solución es reducir...": La carta al director que generó debate con inusual propuesta para combatir la baja natalidad

Un comentario que generó diversas reacciones en redes sociales, entre usuarios que debatieron en torno a su propuesta.

Las Cartas al Director son un espacio donde los lectores de periódicos o diarios pueden opinar o comentar sobre diversos temas.

Este jueves, un lector de Diario El Mercurio propuso una insólita idea para combatir la baja natalidad que existe en el país, que, como sabemos, cada día ve aumentado el número de personas mayores.

La carta titulada como “Crisis de natalidad” propuso como idea lo siguiente: “La solución es reducir la cantidad de mascotas”.

