Tendencias Cartas al Director

“La solución es reducir…”: La carta al director que generó debate con inusual propuesta para combatir la baja natalidad

Por CNN Chile

09.10.2025 / 18:21

{alt}

Un comentario que generó diversas reacciones en redes sociales, entre usuarios que debatieron en torno a su propuesta. 

Las Cartas al Director son un espacio donde los lectores de periódicos o diarios pueden opinar o comentar sobre diversos temas.

Este jueves, un lector de Diario El Mercurio propuso una insólita idea para combatir la baja natalidad que existe en el país, que, como sabemos, cada día ve aumentado el número de personas mayores.

La carta titulada como “Crisis de natalidad” propuso como idea lo siguiente: “La solución es reducir la cantidad de mascotas”. 

Un comentario que generó diversas reacciones en redes sociales, entre usuarios que debatieron en torno a su propuesta.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

Cultura Francisca Valenzuela y Myriam Hernández se preparan para una nueva edición de Ruidosa Fest 2025 en Santiago
"La solución es reducir...": La carta al director que generó debate con inusual propuesta para combatir la baja natalidad
Tohá descarta posibilidad de otro estallido social bajo un gobierno de Kast: "No creo que el país respalde una agenda así"
FIDOCS confirma regreso e inicia venta de abono general
Corte fija para la próxima semana la audiencia para revisar desafuero del diputado Lavín León
Korn anuncia su regreso a Chile para 2026 tras nueve años de ausencia