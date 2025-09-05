La regulación de las apuestas en línea en Chile enfrenta un debate clave: los desafíos de un proyecto de ley en el Congreso

Carlos Baeza, representante legal de la Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea en Chile, cuestiona la alta carga tributaria y una medida que afectaría a los operadores actuales.

En Chile, el proceso de regulación de la industria de las plataformas de apuestas en línea ha entrado en una fase de debate importante, con la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea expresando reservas sobre la propuesta legislativa en curso.

En una reciente entrevista realizada por el portal Apuesta Legal Chile, el abogado Carlos Baeza, representante de dicha agrupación, ha comentado la orientación actual del proyecto de ley.

Baeza afirmó que la “real voluntad de regular” por parte del Gobierno no se ha demostrado con hechos. Su argumento se basa en la decisión del Ejecutivo de incluir, en un proyecto de ley, una propuesta de modificación del Código Penal que buscaba la prohibición total del juego en línea. Aunque esta propuesta fue rechazada en la Comisión de Seguridad, Baeza la interpretó como un indicio de que la intención es más bien prohibir la actividad para favorecer a una posible empresa estatal que pueda tomar el control del mercado.

Uno de los principales puntos que observó es la alta carga tributaria del 37,6% que contempla la iniciativa. Baeza sostuvo que este porcentaje, considerado uno de los más elevados de la región, podría tener un efecto contrario al deseado.

Argumentó que una tasa impositiva excesiva podría desviar a los jugadores hacia mercados ilegales, en lugar de canalizarlos hacia un entorno regulado. El experto comparó esta cifra con la del 12% establecida en países vecinos como Perú y Brasil.

La entrevista también incluye una crítica al concepto de “cooling off”, una medida que, de acuerdo con Baeza, carece de sustento legal. Este mecanismo podría bloquear a los operadores actuales de obtener licencias y, además, los penalizaría con impuestos retroactivos.

El abogado enfatizó que el mercado chileno ya cuenta con una alta tasa de canalización del 88%, con la participación de 25 compañías internacionales.

Finalmente, Baeza destacó los beneficios que traería una regulación adecuada, incluyendo la protección de los jugadores, un marco para el juego responsable, la defensa de los datos personales y la prevención del lavado de activos. Adicionalmente, el proyecto considera un impuesto del 2% sobre los patrocinios deportivos, cuyos fondos se destinarían a las federaciones y comités olímpicos y paralímpicos chilenos.