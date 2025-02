“La regla de los 5 segundos”: Experta explica el fácil truco mental que asegura que te ayuda a mejorar tu alimentación

La doctora Paulina Vega, experta en medicina funcional y Antiaging, conversó con el podcast Bienestar en CNN Chile Radio sobre el concepto del “antienvejecimiento”, la prevención de enfermedades y la importante de ser conscientes de nuestra alimentación y hábitos.

¿Qué es el Antiaging? Si bien su traducción al español es “antienvejecimiento”, la doctora Paulina Vega, experta en Medicina Funcional y Antiaging, aclara que más allá de no envejecer es un concepto para quienes buscan envejecer bien. “Tener una longevidad saludable, tener rendimiento físico, mental, sentirnos bien. Finalmente, la vida es para disfrutarla, y eso es lo que busca una línea médica Antiaging, que en el fondo es acompañar a las personas en un envejecimiento realmente saludable, no conformista”, explica.

Vega, también fundadora y directora de NeoSer, comenta que la prevención del envejecimiento es lo más clave de este concepto: “La prevención primaria real tiene que ser desde que tenemos conciencia. La prevención va no solamente de la mano del médico, sino que ojalá la educación que podamos tener desde la casa en nuestra crianza y no empezar cuando ya estamos cayendo en el agotamiento, en el dolor crónico, que ya hay daño”.

La experta en medicina funcional aclara que uno de los grandes problemas en el envejecimiento es que se normaliza que a tal edad tiene que sí o sí aparecer alguna enfermedad, “y con ese concepto, estamos errados, porque queremos normalizar el enfermarnos y perder calidad de vida. Las enfermedades que antes eran para personas de sobre setenta están apareciendo en pacientes de treinta años”

Paulina Vega explica que los cuatro pilares para mantener una buena salud con el paso del tiempo son la alimentación, el movimiento, el estrés y el sueño, y “son los básicos que están generando muchos problemas”. Centrándose en la alimentación, la doctora comenta que hay una búsqueda errada de la única fórmula para alimentarse bien, “pero es imposible que nosotros demos una sola fórmula mágica alimentaria para todos. Y si nos vamos a demorar un año en que cambie su alimentación, que sea así. Porque gracias a ese trabajo van a haber aprendizajes, reflexiones, que son las que realmente generan el cambio”.

Sobre esto, Vega dio uno de los consejos que más les resultan a sus pacientes: la regla de los 5 segundos. “Todos tenemos cinco segundos cuando recibimos un estímulo hasta tomar una decisión. Es como cuando estás parada en la orilla de la playa y viene la ola. Hay unos segundos para que tú tomes una decisión, o te sales, o te quedas parada y te pega, o te metes debajo del agua” comenzó explicando.

Relacionado con la alimentación, la experta continua: “se deben tomar esos cinco segundos ahora para razonar un poquitito más: ¿será el momento?, ¿lo quiero o no lo quiero? Trata de darte esos segundos y sabes que la gente cambia su forma de decidir: ¿sabes qué? Había papas fritas, pero me di cuenta de que eso no es lo que más me gusta. Pero sí me gusta la torta del cumpleaños y me comí solo la torta, el resto comí las cositas que en realidad yo sé que me hacen bien y al otro día por fin estaba deshinchada, por fin tenía energía. De eso se trata, de decisiones más conscientes”.

