La historia del estudiante de Atacama que ganó viaje al Centro Espacial Nacional de Inglaterra por su buena asistencia

Con apenas cinco años y una constancia ejemplar, un pequeño estudiante de la región de Atacama logró algo que muchos adultos soñarían: viajar al Centro Espacial Nacional de Inglaterra.

Se trata de Emilio Poblete, estudiante del Liceo Católico Atacama de Copiapó, quien se convirtió en uno de los 16 ganadores del concurso “Haz que Despeguen” y en enero de 2026 irá junto a su padre a Reino Unido.

El alumno de kínder obtuvo el reconocimiento gracias a su 98% de asistencia durante el primer semestre, logro que le permitirá disfrutar de la visita al importante centro ubicado en Leicester.

El concurso organizado por la Fundación Educacional Oportunidad busca fomentar la asistencia a la educación parvularia, etapa clave para el desarrollo futuro de los niños y niñas.

Su madre, Carolina Blanco, contó a Diario Atacama Noticias que esta era la segunda vez que participaban. “La segunda fue la vencida”, comentó, recordando que su hijo no logró el premio en 2024.

“Sabíamos que podía ganar, ya que durante el primer semestre solo faltó una vez a clases. Y así fue, porque fomentamos su asistencia siendo parte activa de la comunidad escolar”, agregó.

El centro espacial cuenta, entre otras cosas, con exhibiciones interactivas, planetarios, simuladores y actividades educativas especialmente diseñadas para niñas y niños de entre 3 y 5 años.