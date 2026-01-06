Kristen Stewart se declara abierta a dirigir un reboot de la saga “Crepúsculo”

La actriz, quien saltó a la fama como Bella Swan, asegura que necesitaría un enorme presupuesto y el apoyo de los fans para emprender el proyecto.

Kristen Stewart expresó su interés en dirigir un futuro reboot de la saga Twilight, la franquicia que la catapultó al estrellato mundial.

En una entrevista con Entertainment Tonight, la actriz y ahora directora afirmó que “Me encantaría” retomar la historia, aunque advirtió que necesitaría un “presupuesto enorme” y “mucho amor y apoyo” por parte de los seguidores para que el proyecto funcione.

Una mirada crítica a Hollywood

Stewart, quien actualmente promociona su ópera prima The Chronology Of Water, elogió el trabajo de los directores originales de la saga y finalizó comprometiéndose con la idea: “¡Lo hago! ¡Estoy comprometida!”.

Según reportó NME, sus declaraciones llegan en un momento en que la artista ha criticado abiertamente a la industria, describiendo a Hollywood como un “infierno capitalista” debido a la dificultad para realizar películas que no sean blockbusters. También denunció la desigualdad de género, señalando que “un número tan lamentable de películas del último año han sido hechas por mujeres”.