Tendencias crepúsculo

Kristen Stewart se declara abierta a dirigir un reboot de la saga “Crepúsculo”

Por CNN Chile

06.01.2026 / 15:46

{alt}

La actriz, quien saltó a la fama como Bella Swan, asegura que necesitaría un enorme presupuesto y el apoyo de los fans para emprender el proyecto.

Kristen Stewart expresó su interés en dirigir un futuro reboot de la saga Twilight, la franquicia que la catapultó al estrellato mundial.

En una entrevista con Entertainment Tonight, la actriz y ahora directora afirmó que “Me encantaría” retomar la historia, aunque advirtió que necesitaría un “presupuesto enorme” y “mucho amor y apoyo” por parte de los seguidores para que el proyecto funcione.

Una mirada crítica a Hollywood

Stewart, quien actualmente promociona su ópera prima The Chronology Of Water, elogió el trabajo de los directores originales de la saga y finalizó comprometiéndose con la idea: “¡Lo hago! ¡Estoy comprometida!”.

Según reportó NME, sus declaraciones llegan en un momento en que la artista ha criticado abiertamente a la industria, describiendo a Hollywood como un “infierno capitalista” debido a la dificultad para realizar películas que no sean blockbusters. También denunció la desigualdad de género, señalando que “un número tan lamentable de películas del último año han sido hechas por mujeres”.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

Mundo Cuba identifica a los 32 militares caídos en operación de EE.UU. que capturó a Maduro
¿Por qué Trump quiere Groenlandia y por qué es tan importante?
Tras captura de Maduro: La petrolera Chevron envía al menos 11 buques cisterna a Venezuela
Alerta Roja en Valparaíso por incendio forestal: Senapred llamó a evacuar sector de Laguna Verde
Música en vivo, barras al aire libre y torneo de bartenders: Así se vivirá La Coctelera Festival 2026
EE.UU.: Departamento de Justicia usa el caso de Maduro para defender uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones