‘KPop Demon Hunters’ de Netflix es nombrada “revelación del año” por la revista Time

Por CNN Chile

09.12.2025 / 13:54

La película animada más vista en la historia de la plataforma es reconocida por su impacto cultural masivo, que traspasó la pantalla para influir en videojuegos, deportes y moda.

La película animada ‘KPop Demon Hunters’ fue destacada como la “revelación del año” por la revista Time, consolidando el estatus del filme que ya era la producción más reproducida en la historia de Netflix con más de 236 millones de visualizaciones.

La publicación reconoció su extraordinaria influencia cultural, que se extendió mucho más allá del streaming tradicional.

Un fenómeno viral que dominó la cultura pop

Según reportó Radio Bío Bío, el impacto del filme fue inédito. Desde Bad Bunny defendiéndolo en ‘Saturday Night Live’ y Novak Djokovic bailando su tema ‘Soda Pop’ tras ganar un partido, hasta convertir a sus personajes en los disfraces de Halloween más buscados en Google.

 

La película catalizó una colaboración entre Netflix, Mattel y Hasbro para una línea de juguetes. Su productor, Dan Lin, afirmó: “No creo que nadie en el mundo no sepa lo que es ‘KPop Demon Hunters'”. El éxito se atribuye a la combinación de dos fandoms globales y altamente digitalizados: el K-pop y el anime, que impulsaron su viralidad sin precedentes.

