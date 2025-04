Banda de K-pop Kiss of Life se disculpa tras acusaciones de burla a la cultura afroamericana

El grupo femenino de K-pop Kiss of Life ofreció disculpas públicas tras la controversia generada por una transmisión en vivo emitida el pasado 2 de abril, en el marco del cumpleaños número 25 de Julie, una de sus integrantes.

La emisión, que adoptaba una estética inspirada en el hip-hop de la vieja escuela, fue duramente criticada por parte de los seguidores del grupo, quienes acusaron a las artistas de incurrir en una “burla cultural” al utilizar atuendos y actitudes estereotipadas vinculadas a la cultura afroamericana.

El live-stream fue eliminado posteriormente, aunque fragmentos del video siguen circulando en redes sociales.

En respuesta a las críticas, las integrantes del grupo —Julie, Natty, Belle y Haneul— publicaron el 5 de abril una carta escrita a mano dirigida a sus seguidores, conocidos como Kissys.

“Realmente queremos disculparnos sinceramente por el contenido que se subió y que causó tanta decepción a nuestros fans. Aunque queríamos y debíamos haberlo abordado antes, aprovechamos la primera oportunidad para abordarlo ahora”, expresaron.

Las artistas señalaron que su intención original era mostrar su aprecio por el género musical, pero reconocieron que sobrepasaron los límites.

“Nuestra intención era mostrar lo mucho que nos gusta la categoría del hip hop de la vieja escuela, porque influye mucho en nuestra música. Al rodar el contenido, acabamos llevando el concepto demasiado lejos. Ahora nos damos cuenta de que nuestro contenido era culturalmente insensible y asumimos toda la responsabilidad por nuestros actos y solo podemos prometer hacerlo mejor”.

Durante la polémica emisión, las miembros del grupo usaron cadenas de gran tamaño, gorros tipo snapback, trenzas y aros de gran tamaño. Algunas incluso adoptaron apodos para la ocasión, como “Lil Taco Belle” y “Bob Sky”, mientras hacían playback de temas como In Da Club, de 50 Cent y mostraban imágenes de hombres afroamericanos como inspiración para su vestimenta.

Estas decisiones fueron interpretadas por diversos fans como una representación ofensiva y caricaturesca de la cultura negra, e incluso se comparó el acto con una versión moderna de blackface.

“ it was her bday theme” like is the theme for kpop this week just cosplay/stereotype black people? pic.twitter.com/dCH2zWHqZP

— nana❤️‍🔥 (@luvr8hao) April 2, 2025