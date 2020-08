La cantante urbana Karol G ha sido fuertemente cuestionada por un supuesto aumento de peso e incluso algunos críticos a la artista apuntan a un eventual embarazo.

Tras estos dichos, hasta su pareja el también cantante, Anuel AA salió al paso de los cuestionamientos y la defendió por redes sociales.

“El que quiera joder con esta reina, recuerden que tiene un rey que fue un soldado de guerra toda su vida y que aún lo sigue siendo”, señaló el cantante en su cuenta de Instagram donde compartió una foto con la colombiana.

En ese sentido, la cantante cansada de los malos comentarios envió un claro y contundente mensaje a quienes la llaman gorda.

La intérprete de Ay dios mío dejó en evidencia que no tiene problemas de autoestima a través de un potente mensaje en sus redes sociales.

“En mi cuarentena, en mi caso en particular, me la he pasado coma que coma (sic). Desayuno, almuerzo, comida, postre, merienda. Coma que coma”, afirmó la joven, agregando que “yo sé que voy a salir de aquí subida de kilos”.

Por lo tanto, animó a sus seguidores a que guarden silencio. “Y si usted me llega a encontrar en la calle, le pido por favor que no vaya a hacer ningún comentario en relación a mi peso”, añadió.

“Se van a callar y se van a aguantar sus opiniones y comentarios (…) Porque yo aquí en mi casa tengo espejos. Me veo todos los días y sé que estoy regia, divina, espectacular y gorda también”, señaló la cantante.

Su tajante respuesta revolucionó la red social y en menos de 24 horas, el video obtuvo más de 17 mil comentarios y más de 2.8 millones de reproducciones. Celebridades del espectáculo y la música urbana también celebraron su poderoso mensaje.

“Rompisteeeeee”, comentó Nicky Jam. Mientras que la también cantante, Kanny García le respondió “¡Regia, divina, espectacular y gorda también! ¿Cuántas decimos AMÉN?”.

Horas antes de realizar su “comunicado” una usuaria la cuestionó por usar un look oversize diciendo que era “ropa para gordas”. A lo que la cantante, le respondió: “¡No, linda! Ropa de nena que muestra lo que quiere, cuando quiere”.