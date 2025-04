Karol Dance aseguró que la DT determinó que reclamos contra LikeMedia eran falsos: Institución lo desmintió públicamente

A través de sus redes sociales, el influencer subió un video donde aseguró que la Dirección del Trabajo (DT) había desmentido completamente las acusaciones en su contra por malas prácticas laborales. La afirmación no era correcta.

Una vez más Karol Lucero -conocido en el mundo del espectáculo como Karol Dance- vuelve a la palestra pública.

En concreto, se reveló que Lucero contaba con colaboradores no remunerados y sin contrato de trabajo, lo cual posteriormente él mismo confirmó y defendió.

“Me acusaron de algo que era falso, lo expliqué y muchos optaron por no creer, el equipo completo de Likemedia planteó su postura y tampoco quisieron creerles y los hostigaban diciéndoles que estaban equivocados; pedían que la Inspección del Trabajo hiciera la fiscalización correspondiente. Sin ninguna denuncia y presionados por las redes así lo hicieron y por supuesto accedí presentando todos los antecedentes solicitados. Hoy notificaron su conclusión y no encontraron ningún tipo de abuso ni relación laboral. Todo era falso”, aseguró Lucero sobre el dictamen de la DT que mostró en pantalla, pero sin detalles.

“Quizás la prensa no de cobertura ni difunda esto, vende más lapidar a alguien que contar que al final no pasó nada, pero al menos aquí está. Debí callar en su minuto, pero solo defendía mi honra frente una acusación falaz. Mi conciencia tranquila y a seguir adelante junto a LikeMedia”, acusó.

Pero lo que no se esperaba era que la misma DT saldría a desmentirlo.

“Esto no es una resolución lo que tiene el señor Lucero, es un oficio ordinario”, explicó a Radio Biobio la directora Regional del Trabajo Metropolitana Oriente, Carolina Campos Valdivia.

La autoridad detalló que el documento que mostró Lucero “solamente comunica que el proceso de investigación concluyó sin pronunciamiento”.

“No significa que no se detectaron o que sí se detectaron (irregularidades), sino que no hay pronunciamiento debido a que los procedimientos que se hicieron de fiscalización en las ocasiones que se visitó no se detectaron moradores”, detalló.

Finalmente, en relación a la afirmación de que la Dirección del Trabajo concluyó que las acusaciones en su contra eran falsas, desde la entidad aclararon: “No tenemos como calificar ni pronunciarnos respecto a que eso era falso porque son juicios de valor sobre hechos que no pasaron por un proceso de investigación”, cerró.