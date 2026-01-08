Tendencias jackass

Johnny Knoxville anuncia el regreso de ‘Jackass’ con una nueva película para mitades de 2026

Por CNN Chile

08.01.2026 / 14:26

{alt}

La quinta entrega de la franquicia, confirmada por Variety, llegará a los cines el 26 de junio a través de Paramount Pictures.

Johnny Knoxville anunció a través de sus redes sociales que la franquicia Jackass regresará a los cines con una nueva película este verano.

El líder del grupo de acrobacias extremas reveló que el estreno será el 26 de junio de 2026, e instó a los fans a que “lo escucharan de nosotros primero”, aunque mantuvo la mayoría de los detalles en reserva.

Confirmación y ausencias notables

La revista Variety confirmó posteriormente que se trata de Jackass 5, que Paramount Pictures distribuirá. Aún se desconoce el título oficial y qué miembros del elenco original, además de Knoxville, participarán.

En la entrega anterior, Jackass Forever (2022), se incorporaron nuevos rostros como Rachel Wolfson y Sean “Poopies” McInerney. Sin embargo, es muy poco probable que Bam Margera regrese, debido a sus problemas de abuso de sustancias y su distanciamiento público de la franquicia el año pasado. La producción promete mantener el espíritu de acrobacias peligrosas y humor extremo que caracteriza a la saga.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

País La dura respuesta del ministro Gajardo tras emplazamiento de Jadue al Gobierno: “Está absolutamente ajeno a la realidad”
"Los Simpson" retiran al icónico Duffman tras casi 30 años en la serie animada
Venezuela anuncia que pondrá en libertad a "un número importante" de presos políticos venezolanos y extranjeros
ISP emite alerta de retiro del mercado del medicamento metformina: Es usado para controlar niveles de azúcar en sangre
Johnny Knoxville anuncia el regreso de 'Jackass' con una nueva película para mitades de 2026
CORSAIR presenta en CES 2026 su primer teclado gaming con Stream Deck integrado