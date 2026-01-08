Johnny Knoxville anuncia el regreso de ‘Jackass’ con una nueva película para mitades de 2026

La quinta entrega de la franquicia, confirmada por Variety, llegará a los cines el 26 de junio a través de Paramount Pictures.

Johnny Knoxville anunció a través de sus redes sociales que la franquicia Jackass regresará a los cines con una nueva película este verano.

El líder del grupo de acrobacias extremas reveló que el estreno será el 26 de junio de 2026, e instó a los fans a que “lo escucharan de nosotros primero”, aunque mantuvo la mayoría de los detalles en reserva.

Confirmación y ausencias notables

La revista Variety confirmó posteriormente que se trata de Jackass 5, que Paramount Pictures distribuirá. Aún se desconoce el título oficial y qué miembros del elenco original, además de Knoxville, participarán.

En la entrega anterior, Jackass Forever (2022), se incorporaron nuevos rostros como Rachel Wolfson y Sean “Poopies” McInerney. Sin embargo, es muy poco probable que Bam Margera regrese, debido a sus problemas de abuso de sustancias y su distanciamiento público de la franquicia el año pasado. La producción promete mantener el espíritu de acrobacias peligrosas y humor extremo que caracteriza a la saga.