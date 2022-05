Johnny Depp apareció en un concierto en Inglaterra pocos días después de que los abogados presentaran los argumentos finales en su juicio por difamación contra su ex esposa Amber Heard.

El actor apareció sorpresivamente durante una presentación del cantante Jeff Beck del pasado domingo. Depp interpretó, acompañado de una guitarra, la canción Isolation, una adaptación de la canción de John Lennon de 1970.

Depp junto a Beck también tocaron una versión de What’s Going On de Marvin Gaye y de Little Wing de Jimmi Hendrix. El actor y el mítico guitarrista son amigos íntimos y han colaborado en diversos proyectos musicales.

Después del espectáculo, Depp se reunió con los fanáticos, se tomó fotografías y firmó autógrafos. Diversos registros del momento se han viralizado en redes sociales, donde cientos de personas han celebrado su aparición.

Esperando el veredicto

Luego de casi dos meses de juicio por difamación de Depp y Heard, el pasado jueves 26 de mayo terminaron las declaraciones y el jurado actualmente se encuentra deliberando el veredicto.

Depp acusó a Heard de difamarlo en un artículo de opinión de 2018 para The Washington Post. En el artículo, Heard se describió como una “figura pública que representa el abuso doméstico.” Si bien Depp no fue nombrado en el artículo, afirma que le costó lucrativos papeles.