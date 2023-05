(CNN) – Joe Jonas y Taylor Swift están perfectamente bien.

Esto según Jonas, uno de los exnovios de Swift, quien aclaró cuál es su posición con respecto a la cantante de Lavender Haze durante una aparición en el episodio del martes del podcast “Armchair Expert”.

“Estoy bien con Taylor. Somos geniales“, dijo.

Jonas, un tercio de la banda de los Jonas Brothers, salió brevemente con Swift en 2008.

No hace falta decir que las cosas no funcionaron para la pareja y cuando Swift apareció en el “Show de Ellen DeGeneres” en 2008 después de la separación de la pareja, no se contuvo cuando le preguntaron por Jonas.

“Cuando miro a esa persona, ni siquiera voy a recordar al chico que rompió conmigo por teléfono en 25 segundos cuando tenía 18 años“, dijo Swift a la presentadora Ellen DeGeneres después de decir que eventualmente encontrará al chico adecuado y que escribió la canción de ruptura Forever & Always sobre Jonas.

Se sabe que los Swifties defienden ferozmente a su “antihéroe”, por lo que ese comentario no le fue bien a Jonas, quien dijo en el podcast del martes que sentía la ira de los fanáticos de su ex en ese momento, a pesar de que ahora son “muchos, muchos años de distancia“.

Pero sabemos “demasiado bien” que el tiempo tiende a curar las cosas, por lo que cuando Swift apareció en el “Show de Ellen DeGeneres” nuevamente en 2019, expresó remordimiento por haber puesto a Jonas “en explosión” una década antes.

“Eso fue demasiado“, agregó Swift, y agregó que “ahora se ríen de eso”.

Jonas, quien está casado con la estrella de Game of Thrones, Sophie Turner, dijo en el podcast del martes que en términos de los Swifties, “espero pensar que les gusto” en estos días.

“Nadie se mete con los Swifties, ¿sabes?“.