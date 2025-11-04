Tendencias donación de órganos

Jesse Eisenberg anuncia donación altruista de riñón a un desconocido

Por CNN Chile

04.11.2025 / 17:10

El actor de Hollywood reveló en el programa TODAY que realizará la intervención quirúrgica a mediados de diciembre, describiéndose como "muy emocionado" por el procedimiento.

El reconocido actor Jesse Eisenberg sorprendió al anunciar públicamente que donará uno de sus riñones a un receptor anónimo. Durante una entrevista en el programa TODAY, el protagonista de la próxima película Now You See Me: Now You Don’t confirmó que “voy a donar mi riñón en seis semanas”, estableciendo la fecha para mediados de diciembre.

Eisenberg, conocido por sus papeles en producciones de Hollywood, explicó que su decisión surge después de que le “picó el bicho de donar sangre”, aunque no ofreció motivaciones específicas más allá de este impulso solidario.

Una decisión desinteresada

La donación se categoriza como altruista, modalidad donde el órgano se destina a alguien sin vínculo familiar o de amistad con el donante.

Según reportó NME, el actor manifestó abiertamente su entusiasmo ante el procedimiento, afirmando: “Estoy muy emocionado de hacerlo”.

