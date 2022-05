James Hetfield (58), el líder de Metallica, rompió en llanto y realizó una potente reflexión en medio del último show de la gira por Latinoamérica de la banda de thrash metal​.

En Belo Horizonte, Brasil, el grupo fundado en 1981 se preparaba para tocar cuando Hetfield confesó sentirse inseguro antes de subir al escenario.

“Tengo que contarles, no me sentía muy bien antes de venir aquí. Me sentía inseguro”, reveló el vocalista de Metallica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Metallica (@metallica)

Hetfield se sinceró: “Sentía que ya estoy viejo, no puedo tocar esta mierda. Eso es lo que me decía en la cabeza. Así que le hablé a estos chicos (los compañeros de banda) y me ayudaron, así de simple”.

“Me abrazaron y me dijeron: ‘Si te sientes mal en el escenario, te apoyamos'”, comentó. En ese momento, los integrantes de Metallica, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo, se dirigieron hacia el vocalista para abrazarlo, mientras el cantante llobara en el escenario.

“Ahora, viéndolos a todos ustedes allí afuera, sé que no estoy solo y tampoco ninguno de ustedes”, dijo el músico entre lágrimas.

