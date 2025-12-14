“Jamás permitiré que me juzguen por sentirme feliz”: Arturo Vidal responde ante críticas por publicación sobre las elecciones de Chile

A través de sus redes, el jugador de Colo Colo subió una historia en su cuenta de Instagram destacando las elecciones con una imagen de Kast.

Arturo Vidal sacó ronchas tras una publicación en redes sociales sobre los resultados de las elecciones presidenciales de Chile, donde José Antonio Kast resultó electo por los próximos cuatro años.

Después, subió otra foto, donde un usuario le recriminaba por la foto: “Ándate de Colo Colo, recuerda de dónde saliste”, le retrucó un seguidor.

Frente a eso, Vidal fue tajante: “Qué lamentable es leer este tipo de mensajes, jamás he dicho cuál es mi voto porque no es mi obligación hacerlo público y tampoco es correcto que se me juzgue por donde vengo”

“Sí, vengo del barrio, sí, me crie con una mamá que se sacrificó día y noche por sus hijos y si me levanto cada día a ganarme el pan porque nada me lo han regalado me lo he siempre ganado”, añadió.

En esa línea, Vidal planteó que “pueden juzgarme porque no fue mi mejor año pueden juzgarme cuando he cometido los errores que todos conocen. Pero jamás permitiré que me juzguen por sentirme feliz de ser parte de la democracia”.

“La candidata Jara acaba decir que hoy la democracia hablo fuerte y claro y es lo mismo que puse, para ustedes es algo normal para mí con 38 años es algo que guardaré siempre”, cerró.