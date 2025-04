Investigadores descubrieron un nuevo color denominado “olo”: Solo cinco personas en el mundo lo han visto

¿Es posible descubrir nuevos colores?

Al parecer la respuesta es afirmativa, ya que recientemente un equipo de investigadores de la Universidad de Berkeley dijo haber encontrado un nuevo color.

El tono fue nombrado como “olo”, fue descrito como un “azul verdoso de una saturación sin precedentes” y solo ha sido visto por cinco personas en todo el mundo.

En el artículo, publicado en la revista Science, indicaron que la investigación es “una prueba de concepto de una técnica que podría permitir a los neurocientíficos explorar preguntas previamente incontestables sobre la percepción visual”.

Humans just saw a *new* color—literally outside the known visual spectrum.

BAIR faculty and visual computing expert Ren Ng and collaborators made it possible with the Oz Vision System. 🌈👁️

Newly published in @ScienceAdvances: https://t.co/GjfBXwAZfnhttps://t.co/AUGDPFYsUh

