Inusual pelea entre ciervo y rinoceronte en un zoológico de Polonia

Un ciervo muntiaco chino intentó enfrentar a un rinoceronte en un zoológico de Polonia y el registro se volvió viral.

Durante el viernes, circuló un registro audiovisual de un pequeño ciervo luchando contra un rinoceronte que le multiplicaba el tamaño en el Zoológico de Breslavia.

Medios polacos explicaron que el enfrentamiento se debió a que una hembra en el recinto estaba en celo y el macho quiso demostrar dominancia peleando con el rinoceronte. Todo con el objetivo de conquistar a su compañera.

El cómico video ha generado risas y admiración en internautas debido a la valentía del animal, que salió ileso de la pelea.