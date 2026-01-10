Tendencias zoológico

Inusual pelea entre ciervo y rinoceronte en un zoológico de Polonia

Por CNN Chile

10.01.2026 / 16:23

Un ciervo muntiaco chino intentó enfrentar a un rinoceronte en un zoológico de Polonia y el registro se volvió viral.

Durante el viernes, circuló un registro audiovisual de un pequeño ciervo luchando contra un rinoceronte que le multiplicaba el tamaño en el Zoológico de Breslavia.

Medios polacos explicaron que el enfrentamiento se debió a que una hembra en el recinto estaba en celo y el macho quiso demostrar dominancia peleando con el rinoceronte. Todo con el objetivo de conquistar a su compañera.

El cómico video ha generado risas y admiración en internautas debido a la valentía del animal, que salió ileso de la pelea.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

Tendencias Inusual pelea entre ciervo y rinoceronte en un zoológico de Polonia
Fiscalía detiene a sujeto que intentó matar a un hombre en La Vega
Trump quiere que México ‘elimine a los cárteles’. Estas son las razones por las que eso es tan difícil
Jara reaparece en la Fiesta de los Abrazos: "Los proyectos se construyen y la derrota siempre es breve"
Meteorología emite aviso por probables tormentas eléctricas en el norte del país
Al menos 60 nicaragüenses detenidos en Nicaragua por comentarios tras la captura de Maduro