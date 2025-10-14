Instagram anuncia modificaciones a cuentas de adolescentes: Se ajustarán a la clasificación PG-13

La plataforma utilizará una tecnología de predicción de edad para incluir ciertas protecciones de contenido, en caso de que los adolescentes afirmen ser adultos.

Instagram anunció algunas actualizaciones para el control de cuentas de adolescentes.

En concreto, las cuentas para adolescentes se ajustarán a la clasificación de películas PG-13 en forma predeterminada, es decir, “los adolescentes verán contenido en Instagram similar al que verían en una película PG-13”.

Los menores de 18 años “pasarán automáticamente a una configuración actualizada para mayores de 13 años y no podrán optar por no participar sin el permiso de sus padres”.

En detalle, como ocurre en una película dirigida a mayores de 13 años, puede aparecer contenido sugerente o lenguaje ofensivo, que los adolescentes pueden ver ocasionalmente en sus cuentas.

“Seguiremos haciendo todo lo posible para que estos casos sean lo menos frecuentes posible. Reconocemos que ningún sistema es perfecto y nos comprometemos a mejorar con el tiempo. Esperamos que esta actualización tranquilice a los padres, ya que estamos trabajando para mostrar a los adolescentes contenido seguro y apropiado para su edad en Instagram de forma predeterminada, a la vez que les ofrecemos más opciones para mejorar la experiencia de sus hijos”, señaló la plataforma.

Por otro lado, Instagram presentó una nueva configuración más estricta para aquellos padres y madres que “prefieren una experiencia más restrictiva para sus hijos adolescentes”.

Con el objetivo de que los adolescentes no intenten evitar estas nuevas restricciones, se utilizará una tecnología de predicción de edad para incluir ciertas protecciones de contenido, en caso de que afirmen ser adultos.