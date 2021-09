La minería es una industria global esencial que proporciona los materiales clave necesarios para la transición energética hacia una economía con bajas emisiones de carbono y el desarrollo de negocios en un ambiente digital.

Según los resultados de América Latina de la encuesta global de minería 2021 de KPMG, la transformación tecnológica y la innovación recolectó un 59% del total de respuestas posibles, destacándose como la principal estrategia adoptada por los ejecutivos de la industria minera para asegurar el cumplimiento de los objetivos de crecimiento de sus empresas durante los próximos años.

En ese contexto, se desarrollará el evento que dará a conocer la estrategia para la innovación de la industria minera en los países de Latinoamérica. Una alianza corporativa que tendrá como objetivo el desarrollo de nuevas operaciones digitales y soluciones, procesos que permitirán agilidad y control remoto 24/7 para desarrollar la actividad con sostenibilidad y resiliencia, prevenir y actuar a tiempo ante cualquier tipo de accidente, transformando los procesos más seguros y confiables.

El evento, denominado Innovation Talk o charla inteligente, integración energética y digital en la operación minera 4.0, agrupará a relevantes exponentes de Schneider Electric, el aliado del sector minero y líder en el desarrollo de soluciones para la eficiencia energética de todos los sectores industriales, y AVEVA, líder mundial en software industrial, los cuales demostrarán cómo el poder de la información, la tecnología y el conocimiento humano, han permitido la integración de soluciones exitosas para este sector económico para réplica en todos los países.

El evento se llevará a cabo el próximo 22 de septiembre de manera virtual, en vivo, y traerá conferencias y paneles de discusión, moderado por Jorge de La Rivera, VP Process Automation South America de Schneider Electric, con expertos de empresas de minería y colaboradores de nuestra región, tales como Waldo Ossandón, Director Manufacturing & Warehousing SAMER de FL Schmith.

También estarán Miguel Canz, Gerente Región Americas de Las Bambas / MMG; Pamela Antonioli, Gerente Hub Innovación Minería del Perú y Jenny Rojas, Presidenta nodo Norte Cámara Minera de Chile y Gerente General More Value Company de la Cámara Chilena de Minería y More Value Company, entre otros. El evento será desde las 10:30 a.m hasta las 14:20 p.m. (hora Chile) por medio de la plataforma Microsoft Teams LIVE.

Este espacio busca que sus participantes interactúen de forma dinámica, que se interesen por aprender de nuevas soluciones y adapten sus empresas al alcance de la nueva era de la minería a nivel global.

Para participar del evento, los interesados deben realizar su registro virtual en este link.