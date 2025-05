Influencer chilena fue atropellada por militares en Tailandia: Se le olvidó que en el país se maneja al revés

En sus redes sociales, Catalina Cazu relató que se dirigía a tomar un taxi rumbo al aeropuerto para volver a Chile cuando fue atropellada.

Una influencer chilena vivió un insólito y doloroso momento en su paso por Tailandia, donde fue atropellada por olvidarse de un pequeño gran detalle: en ese país se maneja por el lado contrario.

El accidente, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, ha generado una ola de reacciones entre sus seguidores y seguidoras, que mezclan preocupación, críticas y humor ante lo ocurrido.

“Se me olvidó que manejan al revés”

En sus historias Instagram, la influencer Catalina Cazu relató que se dirigía a tomar un taxi rumbo al aeropuerto para volver a Chile cuando fue atropellada. “Se me olvidó que los autos en Tailandia andan al revés y ¡boom!, me atropellaron”, contó con humor.

Detalló que quedó con una fractura en la pierna derecha, la que requirió una operación inmediata que costó $12 millones. Este dinero, y el de su pasaje de regreso a Chile, fue cubierto por su seguro de viaje. “Mi consejo es que siempre viajen con un buen seguro”.

Al poco tiempo, compartió una imagen en la que se la ve el hospital junto a los militares que la atropellaron, quienes la fueron a visitar. “Me dieron una canastita con cosas y cuando me den el alta me pagarán un hotel y me llevarán al aeropuerto. No puedo ser más afortunada”, escribió.

Este jueves, ya de regreso en Chile, compartió en sus redes sociales una reflexión mezclada con toques de humor. “Tuve uno de los viajes más épicos de mi vida. Ojalá no hubiese terminado tan épico, pero lo comido y lo bailado no me lo quita nadie. Y lo chocado… tampoco”.