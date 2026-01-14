Tendencias melón con vino

Inauguran bar temático en Bellavista para celebrar el “Día del Melón con Vino”

Por CNN Chile

14.01.2026 / 05:00



La fecha busca rendir homenaje al popular cóctel de vino blanco y melón tuna, que con los años se ha consolidado como un símbolo de la cultura popular y el verano nacional.

Este jueves 15 de enero, a partir de las 13:00 horas, abrirá sus puertas en el Barrio Bellavista un espacio dedicado exclusivamente a la celebración de uno de los brebajes más icónicos de la temporada estival: el melón con vino.

El recinto, concebido como un bar pop-up (temporal), estará ubicado en la calle Pío Nono 200 y funcionará únicamente durante las jornadas del 15 y 16 de enero.

El objetivo de la apertura es convocar a la ciudadanía a conmemorar el llamado “Melvin”, ofreciendo la clásica preparación a un precio rebajado de $3.000. El “Día del Melón con Vino” se celebra cada 15 de enero en Chile desde el año 2012.

