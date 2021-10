La noche de brujas o Halloween es una de las festividades favoritas para pasar tiempo en familia y con amigos. Además, es la fecha perfecta para deslumbrar y lucir los mejores disfraces relacionados con la cultura pop.

Si bien siempre están las alternativas clásicas como las brujas, los trajes de gatas, el bombero, la muñeca diabólica y otros, hay quienes prefieren actualizarse e invertir un poco más de esfuerzos para llevarse todas las miradas de la fiesta.

A continuación, te presentamos un top de los disfraces que más se verán este domingo 31.

1. El Juego del Calamar

El éxito de esta serie ha sido tal, que Netflix anunció que se convirtió oficialmente en la serie más vista de toda su historia.

El drama surcoreano ha sido visualizado por 111 millones de usuarios desde que debutó el pasado 17 de septiembre, superando el récord de Bridgerton, serie vista por 82 millones de suscriptores durante los primeros 28 días tras su debut.

En la serie se pueden ver dos trajes que sin duda no faltarán durante la Noche de Brujas: el primero es el traje rosado que usan los cuidadores junto con su mítica máscara y el segundo es el buzo verde que utilizan los jugadores, con su respectivo número de participante.

2. Cruella de Vil

El film inspirado en la secuestradora de perritos resaltó por su maquillaje, moda y particular estilo, por lo que también será un look infaltable para ir a recoger dulces. El live action protagonizado por Emma Stone dejó varios icónicos looks para recrear a la villana de 101 dálmatas.

3. WandaVision

Si tu plan es ir de fiesta junto a tu pareja, el traje de la Bruja Escarlata y Visión, los personajes del universo de Marvel, son perfectos para la ocasión.

4. Loki

Y siguiendo con Marvel, el traje del villano favorito de Disney también dará que hablar este 31 de octubre. Loki fue uno de los estrenos más esperados por parte de los fanáticos, ya que a 10 años de que Tom Hiddleston personificó al personaje de los cómics, la producción logró darle una oportunidad al personaje en otras vertientes después de la repentina aparición que tuvo en Avengers: Endgame.

5. MET Gala

La gala del Museo Metropolitano de Nueva York dejó varios icónicos looks dignos de replicar en este Halloween, siendo el de la estrella de Keeping Up With The Kardashians, Kim Kardashian, uno de los más comentados del evento.

Los trajes de Lil Nas, Grimes y Maluma también son buenas opciones a considerar.



Fotos: EFE

6. Venom

En 2018, uno de los enemigos más grandes de Spiderman logró posicionarse en el corazón de los fans y este año volvió con Venom: Let There Be Carnage. Tras el éxito en cines y con la interpretación de Tom Hardy, el simbionte alienígena también se convierte en una buena opción para replicar.

7. Michael Myers

Una nueva película de Michael Myers ya está aquí y promete ser la más sangrienta de su franquicia. Este 22 de octubre se estrena Halloween Kills, donde regresa el vecino más loco de Haddonfield y no se encuentra muy contento con el personaje de Jamie Lee Curtis.

Por eso, si decides salir este 31 de octubre, esconde todos los cuchillos de tu casa y reza para que Myers no se aparezca por tu vecindario.

8. Britney Spears

Britney Spears obtuvo una victoria legal el pasado 2 de octubre en su lucha por recuperar el control de su vida, tras lo cual se convirtió en una de las figuras más notables de 2021.

Una jueza de Los Ángeles suspendió a Jamie Spears, padre de la cantante, como tutor de su patrimonio, estimado en US$ 60 millones, y designó un reemplazo temporal para supervisar sus finanzas hasta el 31 de diciembre. La decisión llega después de 13 años de una estricta tutela que le daba todo el control a su padre de su patrimonio e ingresos económicos, decidiendo en qué proyectos trabajaría y blindando el acceso a la estrella, lo que dio paso el surgimiento del movimiento #FreeBritney, creado por los fans para exigir el fin de la medida legal.

Sin duda, durante este Halloween seguramente veremos el icónico traje rojo que la artista utilizó por primera vez en su video musical Oops!… I did it again.

9. Bernie Sanders

Bernie Sanders se convirtió en un meme al ser fotografiado usando mitones durante la investidura de Joe Biden en enero. Un disfraz simple que te protegerá del frío de la noche.