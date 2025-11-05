Así puedes apoyarte de la IA para planificar una rutina deportiva según tus condiciones físicas y tus metas

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta útil para quienes buscan estructurar sus entrenamientos de forma personalizada. Con indicaciones precisas, modelos como Gemini pueden generar rutinas ajustadas a cada cuerpo, siempre con supervisión profesional.

Diseñar una rutina deportiva no siempre es sencillo. Entre las múltiples disciplinas disponibles y los distintos objetivos personales, elegir qué tipo de entrenamiento realizar puede volverse un desafío. Hoy, la inteligencia artificial ofrece una nueva vía para orientar ese proceso.

Modelos como Gemini, de Google, permiten crear rutinas personalizadas a partir de la información que cada persona entrega: edad, nivel de experiencia, objetivos, lesiones o limitaciones físicas, y disponibilidad semanal. Con esos datos, la herramienta genera un plan estructurado que considera ejercicios, repeticiones, tiempos de descanso y observaciones técnicas.

Cómo se construye una rutina personalizada

La preparadora física Francisca Espinosa (@panchagolondrina) probó el sistema y destacó la importancia de detallar al máximo la información al interactuar con la IA. “La clave no es dejar que la inteligencia artificial te entrene, sino enseñarle a entenderte”, señaló.

En su caso, utilizó un modelo de solicitud o prompt que incluía variables como objetivo principal (por ejemplo, ganar masa muscular o mejorar la resistencia), nivel de estrés diario, horas de sueño y estilo de entrenamiento preferido. Cuanto más específica sea la descripción, más ajustada será la propuesta.

Además de estructurar rutinas, la IA puede colaborar en la organización del proceso. Con las funciones de programación de Gemini, es posible generar una herramienta para registrar el progreso: días entrenados, observaciones o ajustes semanales. Esto permite visualizar la constancia y adaptar el plan con el tiempo.

Un ejemplo de comando podría ser: “Crea una tabla para registrar los días que entreno y añadir notas sobre cómo me sentí o qué ejercicios ajusté”. La IA puede entregar las instrucciones y el formato para implementarlo en aplicaciones de notas o calendarios.