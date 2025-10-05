Hombre encuentra a su perro tras 10 años desaparecido: “Nunca dejé de creer que lo volvería a ver”

Ed Lighthal perdió el rastro de Pete hace una década, luego de que desapareciera en su patio trasero en Chicago. Gracias al microchip, pudieron dar con su paradero.

(CNN En Español – CNN Chile) — La pérdida de nuestras mascotas puede provocar una gran tristeza. No volver a ver a nuestros perritos y gatos es un verdadero golpe para nuestro estado emocional, pero muchos no pierden la esperanza de reencontrarse, y esto es justamente lo que le pasó a Ed Lighthal.

Ed perdió el rastro de su perro durante una década, después de que desapareciera en su patio trasero en Chicago.

Recientemente, Pete fue hallado en Indiana, después de que el control de animales recibiera una llamada informando que un perro vagaba por una calle muy transitada.

“Nunca dejé de creer que lo volvería a ver. He dejado de creer en muchas cosas, pero en eso no dejé de perder la fe”, comentó Ed.

Pete pudo regresar con su tutor gracias al microchip, que vincula a una mascota con la información de contacto de su dueño en una base de datos. La compañía le comunicó a Ed que habían encontrado a su perro.

Ed aún recuerda el momento del encuentro con Pete: “Él me vio. Lo llamé e hizo ese pequeño giro que siempre hace; es como si no hubiera pasado el tiempo”.